Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?

Kto je na vrchole scény a bojuje za budúcnosť nášho obľúbeného žánru?
Je rap na ústupe? 25. októbra nebol v rebríčku top 40 Billboard Hot 100 žiadny rapový track po prvý raz od roku 1990, a to napriek tomu, že každý deň uzrie svetlo sveta množstvo noviniek. Najvyššie je YoungBoy Never Broke Again s nahrávkou Shot Callin na 43. mieste.
Pozreli sme sa preto, ako sa darí najväčším hviezdam žánru na najpoužívanejšej streamovacej platforme, a boli sme prekvapení, že medzi absolútnou elitou nie je nikto. Najpočúvanejší raper na Spotify obsadil až 12. miesto – pozri si zoznam TOP 10, v ktorom chýba niekoľko veľkých mien. Štatistiky počítajú aj featuringy umelcov, čo môže skresľovať výsledky.
Čo sa týka slovenskej scény, je najpočúvanejší raper na Spotify dlhodobo Separ s približne 825-tisíc mesačnými poslucháčmi a medzi interpretmi nemá konkurenciu.
Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.
10. Nicki Minaj – 45 426 293
10. miesto patrí jedinej žene v zozname – Nicki Minaj, ktorú odborníci aj fanúšikovia častokrát označujú za najlepšiu raperku v histórii.
42-ročná hviezda má na svojom konte množstvo miliardových hitov vrátane Starships, Super Bass či Anakonda a 5 štúdiových albumov. V súčasnosti má takmer 45 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify, pričom predpokladáme, že po krátkom vydaní nového LP so zatiaľ neznámym názvom v marci 2026, prekročí magickú hranicu 50 miliónov.
Naživo sme Minaj zatiaľ na Slovensku nepočuli, keďže plánovaný koncert v Bratislave v roku 2019 neodohrala kvôli technickým problémom.
9. Playboi Carti – 46 550 360
O približne 1,5 milióna viac mesačných poslucháčov na Spotify má Playboi Carti, ktorý patrí medzi obľúbencov najmä medzi mladšími ročníkmi.
Rodák z Atlanty sa na rapovej scéne pohybuje približne od roku 2011, keď vydal svoje prvé nahrávky na SoundCloude, aby o niekoľko rokov neskôr patril medzi najvyhľadávanejších umelcov. Carti má od začiatku kariéry charakteristický zvuk aj prejav, vďaka čomu si podmanil milióny fanúšikov vrátane nás, a to ešte v čase, keď mal koncert vo viedenskom klube Flex.
Raper s jedinečným imidžom má na svojom konte 3 štúdiové albumy. Posledný s názvom I AM MUSIC, ktorý obsahuje 30 trackov, vydal v marci 2025.
8. Lil Wayne – 47 935 433
Napriek tomu, že v súčasnosti nemá Lil Wayne taký hype ako medzi rokmi 2005 až 2012, tak je 8. najpočúvanejší raper na Spotify s takmer 48 miliónmi mesačných poslucháčov.
Samozrejme, Weezy ťaží predovšetkým zo sily svojho mena a staršej tvorby, ktorá ovplyvnila množstvo mladších interpretov na scéne. Rodák z New Orleans rapuje od detstva a prvú zmluvu s Cash Money Records podpísal ako 12-ročný, keď v ňom videl obrovský talent Birdman.
Zo svojho debutového LP s názvom The Block Is Hot z roku 1999 predal približne 1,4 milióna kópií a vo svojom katalógu má 14 štúdiových albumov a množstvo ďalších projektov. Lil Wayne je ikona, ktorá si zaslúži rovnaké uznanie ako Jay-Z, Kanye West alebo Drake.
7. Tyler, The Creator – 49 492 629
7. miesto v zozname obsadil Tyler, The Creator. Raper zo skupiny Odd Future, ktorý odohral 9. mája vypredaný sólový koncert v Prahe, má približne 49,5 milióna mesačných poslucháčov.
Multitalentovaný umelec má charakteristický hlas a prejav, ktorý si nemôžeš pomýliť so žiadnym iným raperom. Tyler ide od začiatku svojej hudobnej kariéry proti prúdu a všetky jeho projekty majú vlastný príbeh, emóciu aj jedinečnú myšlienku.
Na svojom konte má zatiaľ 9 štúdiových albumov vrátane posledného s názvom DON'T TAP THE GLASS, z ktorého je tiež track Sugar On My Tongue s originálnym videoklipom.
6. Future – 51 398 522
Prvý raper v zozname, ktorý mal k 2. novembru na svojom účte viac ako 50 miliónov mesačných poslucháčov, je Future – rodák z Atlanty, ktorý svojou tvorbou ovplyvnil celú generáciu mladých interpretov.
Nayvadius DeMun Wilburn, ako znie civilné meno čoskoro 42-ročnej superstar, je priekopníkom v používaní melódií s auto-tune a podžánru trap, ktorý ovládol rap na viac ako desaťročie. Vo svojom nekonečnom hudobnom katalógu má 9 sólových albumov, 2 spoločné albumy s producentom Metrom Boominom, collab projekt s Lil Uzi Vertom aj desiatky mixtapov.
Medzi najznámejšie a komerčne najúspešnejšie tracky patria Like That s Kendrickom Lamarom, Mask Off, Low Life či Life Is Good. Future je továreň na hity a nespomaľuje ani po viac ako 15 rokoch na scéne.
5. Travis Scott – 60 580 388
TOP 5 otvára Travis Scott, ktorý má na Spotify viac ako 60 miliónov mesačných poslucháčov.
34-ročný rodák z Houstonu má podobne ako Tyler, The Creator jedinečný hlas, charakteristický flow a zvuk, ktorý si nemôžeš pomýliť s niekým iným. Debutový mixtape s názvom Owl Pharaoh vydal Scott v roku 2013 a okamžite sa zaradil medzi našich obľúbencov. Okrem toho má v katalógu mixtape Days Before Rodeo, 4 sólové albumy, collab LP s Quavom zo skupiny Migos aj 2 kompilácie s členmi vlastného labelu Cactus Jack Records.
La Flame je jedna najväčších hviezd vo svete rapu v 21. storočí, pričom hity ako goosebumps, SICKO MODE, 4X4, FE!N či BUTTERFLY EFFECT pozná každý, kto sleduje dianie v popkultúre.
4. Kanye West – 64 598 096
4. miesto patrí raperovi, s ktorým sú v posledných rokoch spojené najmä kontroverzné vyjadrenia a vystúpenia, ako aj tracky podnecujúce k rasovej či kultúrnej neznášanlivosti. Bohužiaľ, tieto excesy zatieňujú skvelú hudobnú tvorbu Kanyeho Westa, ktorý v súčasnosti vystupuje ako Ye.
Napriek tomu má takmer 65 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify. Pravidelne počúvame hity ako Heartless, FML, Runaway, POWER, Bound 2, Real Friends a množstvo ďalších, ale aj novinky s výpovednou hodnotou.
Ako ukážku sme vybrali track PREACHER MAN z pripravovaného projektu BULLY. Okrem toho nájdeš v katalógu bývalého manžela Kim Kardashian aj 11 sólových albumov či collab nahrávky s hviezdnymi kolegami z brandže ako Jay-Z, Kid Cudi a Ty Dolla $ign.
3. Eminem – 70 745 330
TOP 3 najpočúvanejších raperov na Spotify otvára Eminem s viac ako 70 miliónmi mesačných poslucháčov, ktorí sa vracajú k hitom zo začiatku tisícročia, ale tiež objavujú novú tvorbu 53-ročného rapera.
Slim Shady, ako znie ďalší pseudonym najpredávanejšieho rapera v histórii podľa Guinessovej knihy rekordov, sa venuje hudbe od konca 80. rokov a počas svojej kariéry nahral 12 štúdiových albumov, z ktorých predal 61,5 milióna kópií. Zatiaľ posledný s názvom The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) vydal minulý rok.
Eminem je definíciou rapovej legendy a zaslúžene je medzi najlepšími, a to napriek tomu, že sme nikdy nepatrili medzi veľkých fanúšikov.
2. Kendrick Lamar – 71 621 555
Keďže Kendrick Lamar je na 2. mieste, pravdepodobne vieš, kto je na vrchole tohto zoznamu.
38-ročný rodák z Comptonu nadviazal na slávnu west coast éru z prelomu 80. a 90. rokov a ponúka moderný rap s dušou, ktorý ide priamo pod kožu. Lamar má vo svojom portfóliu zatiaľ 6 štúdiových albumov vrátane posledného s názvom GNX, z ktorého pochádza napríklad track tv off s lefty gunplayom nižšie. Viac ako 71,5 milióna mesačných poslucháčov si však príde na svoje aj pri bangroch ako Not Like Us, HUMBLE., Swimming Pools (Drank), DNA., King Kunta, Money Trees, Compton či N95.
Koncert v Prahe v roku 2022 bol pre nás nezabudnuteľným zážitkom a musíme povedať, že naživo bol lepší ako Drake počas tohtoročného európskeho turné.
1. Drake – 80 770 683
Viac ako 80 miliónov mesačných poslucháčov robí z Drakea v súčasnosti najpočúvanejšieho rapera na Spotify s veľkým náskokom pred Kendrickom Lamarom, s ktorým mal minulý rok obrovský beef.
Aubrey Drake Graham, ako znie civilné meno popkultúrnej superstar z Toronta, vydal svoj prelomový mixtape So Far Gone, ktorý obsahuje hit Best I Ever Had, v roku 2009 a odvtedy je nezastaviteľný v prekonávaní rekordov. Hudobný katalóg 39-ročného umelca obsahuje 8 sólových albumov aj collab projekty, ktoré nahral s 21 Savageom a PARTYNEXTDOORom.
Sme zvedaví na pripravovaný album Champagne Papiho, ktorý by mal niesť názov Iceman. Zatiaľ nie je známy dátum vydania, ale ukážky v podobe trackov What Did I Miss? a Which One nás veľmi bavia.