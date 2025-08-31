Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. augusta 2025 o 16:00
Čas čítania 4:58
Richard Balog

Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami

Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
Zdroj: Instagram/@separ__dms
HUDBA HUDBA RAP SLOVENSKÝ RAP SPOTIFY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Víťaz má viac ako 800-tisíc mesačných poslucháčov.

Ako rapuje Luca Brassi10x v tracku SHOCK: „Muži klamú, ženy klamú, ale čísla ee,“ a ide o dôležitý ukazovateľ obľúbenosti a úspechu jednotlivých interpretov. Nakoniec jeden z posledných veľkých konfliktov na slovenskej rapovej scéne – medzi Rytmusom a Separom – vznikol kvôli počtu mesačných poslucháčov na streamoch. 

Od tohto momentu ubehlo veľa času a o vrchné pozície sa uchádzajú aj ďalší. Nižšie nájdeš TOP 10 najpočúvanejších slovenských raperov na Spotify podľa počtu mesačných poslucháčov, nie podľa streamov. Z nášho pohľadu v ňom nájdeš viacero prekvapení, keďže chýbajú napríklad Gleb, Samey alebo Dalyb a vynechali sme tiež producentov. 

Uvedený počet mesačných poslucháčov pri každom interpretovi je k 25. augustu. 

Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00

10. Majk Spirit 310 809

Jeden z najvýraznejších raperov v našich končinách v posledných 15 rokoch stále drží krok s dobou a má vernú fanúšikovskú základňu s viac ako 300-tisíc mesačnými poslucháčmi len na Spotify.

Majk Spirit má na svojom konte 7 sólových albumov a jeho najúspešnejšou nahrávkou je Primetime. Ako jeden z mála slovenských raperov, ktorí prerazili pred nástupom sociálnych sietí, je mimoriadne aktívny a stále vydáva novú hudbu. 

Nižšie nájdeš Speezyho najnovší track s názvom SNACC na feate s Dalybom. Ide o ultimátny letný banger venovaný téme žien, ktorú obaja interpreti milujú a poňali ju s veľkou ľahkosťou.

9. Raphael 328 583 

9. miesto obsadil Raphael, ktorý má celú rapovú kariéru pred sebou a postupne mieri medzi elitu, respektíve áčkových domácich interpretov. 

Na svojom konte má okrem dvoch sólových albumov (Siani a Young Italo, pozn. redakcie) množstvo singlov vrátane spoluprác so Separom, Sarou Rikas, Calinom, Hard Ricom, Lucou Brassim10x, Zayom a ďalšími. Najnovšie založil spoločne so Šmolkim zo skupiny 13K label GEPTOR Records a podľa slov oboch raperov môžeme očakávať veľké veci. 

Vypočuj si track Ready či ne?! na feate so Zayom, ktorý Raphael vydal v novembri 2024 a má viac ako 1,5 milióna streamov na Spotify.

8. Karlo 343 578

Miesto v TOP 10 si našiel aj Karlo z labelu Milion Plus, ktorý je po prepustení z väzenia v skvelej rapovej forme, čo potvrdil na albume Diabol V Slabom Tele aj na featoch, ktoré poskytol.

Raper z Lučenca, ktorý chvíľu pôsobil aj v skupine Haha Crew, má jedinečný štýl a silnú fanúšikovskú základňu, o čom svedčí viac ako 340-tisíc mesačných poslucháčov len na Spotify.

Vypočuj si Karlov prvý oficiálny track po prepustení na slobodu s názvom Dory, ktorý má približne 1,2 milióna streamov, ale aj videoklip s hviezdnym obsadením vrátane Nik Tenda, Dameho a Separa. 

7. SIMILIVINLIFE 369 120

Na 7. miesto sa vďaka skoro 370-tisíc mesačným poslucháčom dostal SIMILIVINLIFE, ktorý perfektne využil šancu po úspechu s trackom Sám a odvtedy valcuje online priestor. 

SIMILIVINLIFE je autorom viacerých virálnych hitov, ako napríklad Môj typ ženy, Tatiana, Do teba alebo Pussy Power na feate s Porsche Boyom, ktorý nájdeš nižšie a má viac ako 12 miliónov streamov. 

Raper s občianskym menom Šimon Sadiv je od minulého roka členom českého labelu rychlí kluci, v ktorom pôsobia tiež Calin či Stein27, a pod jeho hlavičkou vydal aj svoj najnovší album 23:69 vo februári 2025. Sme zvedaví, akým smerom sa bude uberať kariéra talentovaného interpreta s originálnym prejavom.

6. Kali 462 855 

Prekvapenie? Pre nás určite nie, keďže Kali podobne ako Majk Spirit neustále vydáva novú hudbu a má obrovské množstvo verných fanúšikov v rôznych vekových skupinách, a to najmä vďaka popovo ladeným nahrávkam, ako je napríklad Pre vás hrám či spolupráca so skupinou I.M.T. Smile. 

Rodák z bratislavskej Petržalky, ktorý na začiatku kariéry medzi rokmi 2009 a 2011 tvoril tvrdý pouličný rap, postupne presedlal do pokojnejších vôd a jeho spoločná chémia s Petrom Pannom je dokonalá. Spoločne vydávajú fresh hity ako na bežiacom páse a približne 460-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify je motiváciou do ďalšej práce. 

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00

5. Ego 579 750 

TOP 5 otvára člen legendárnej skupiny Kontrafakt Ego, ktorý sólovú tvorbu odkladal niekoľko rokov do úzadia. Následne však zobral scénu útokom a v súčasnosti ho pozná väčšina populácie na Slovensku vďaka virálnemu letnému hitu Žijeme len raz z roku 2012.

Ego má na svojom konte množstvo úspešných hitov, dva sólové albumy a pomohol tiež preraziť niekoľkým mladým talentom. Je inšpiráciou a napriek tomu, že v súčasnosti nám jeho tvorba nie je blízka, stále patrí medzi elitu slovenskej rapovej scény s takmer 580-tisíc mesačnými poslucháčmi na Spotify.

Track SKIBIDY, ktorý nahral spoločne so Sakitom, je však banger. 

4. Rytmus 593 119

Rytmus bol dve dekády najúspešnejší slovenský raper, keď všetko, čoho sa chytil, premenil na zlato. V posledných rokoch však člena Kontrafaktu po hudobnej stránke predbehli viacerí mladší kolegovia, ktorých nájdeš nižšie. 

Patrik Vrbovský je krstný otec slovenského rapu a dôkazom jeho dominancie sú rekordy v počte predaných albumov (medzi ktorými sú klasiky, ako Bengoro, Král alebo Fenomen), prvých veľkých koncertov a ďalšie. V súčasnosti má na Spotify takmer 600-tisíc mesačných poslucháčov, čo je vzhľadom na fakt, že sa venuje prevažne iným aktivitám, úctyhodné číslo.

Zatiaľ posledný projekt, ktorý Rytmus vydal, je krátke EP s názvom RODINA, LOVE & SPEV aj s veľmi osobným trackom PRI SEBE, kde v texte priznáva krízu vo vzťahu s manželkou Jasminou. Vypočuj si ho nižšie. 

3. Pil C 624 600 

V TOP 10 veľmi tesne obsadil 3. miesto Pil C, ktorý má aktuálne približne 625-tisíc mesačných poslucháčov len na Spotify.

Nie je žiadnym tajomstvom, že hlava CBG patrí medzi našich obľúbených slovenských interpretov, a to už od čias, keď vydal svoje prvé tracky, ako Lost, Faded s Delikom alebo Epos. Pil C má na svojom konte päť sólových albumov a viac ako dekádu patrí medzi elitu, ktorá určuje smer rapového žánru. Zaslúžená a odmakaná pozícia. 

Ako ukážku sme vybrali track NENI STRE$S z albumu VOJNA, ktorý nahral s Lucom Brassim10x. 

2. Luca Brassi10x 649 925

Pomyselná strieborná medaila patrí Luca Brassimu10x, ktorý v posledných rokoch vystrelil do výšin a v súčasnosti ide o jedného z najžiadanejších raperov na našom území. 

Raper so srbskými koreňmi má vo svojom katalógu okrem sólových albumov aj dva spoločné projekty s Pil Cim, ktoré priniesli hity, ako NENI STRE$S, NESTARAM SA, studené srdce či nikto ako my, a množstvo featov s hviezdami zo Slovenska aj z Česka. Ak všetko spočítame, Brassi10x má na Spotify približne 650-tisíc mesačných poslucháčov. 

Najbližšie roky ukážu, či Luca Brassi10x prevezme žezlo od Separa a bude na vrchole slovenskej rapovej scény. Nakročené k tomu má výborne. 

1. Separ 805 736

Nikto nemôže pochybovať o tom, že Separ je v posledných rokoch neohrozený na vrchole slovenskej rapovej scény. Hviezdny status plánuje potvrdiť 6. októbra na svojom zatiaľ najväčšom koncerte, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave s očakávanou návštevou približne 30-tisíc ľudí. 

Separ je továreň na hity a od albumu OG, ktorý vydal v roku 2020, nemá konkurenciu v počte mesačných poslucháčov, streamov ani celkovom dosahu a komerčnom úspechu. Najpočúvanejším trackom s rukopisom rapera zo skupiny DMS na Spotify je Sunset s PTK z albumu Flowdemort s viac ako 31 miliónmi streamov. 

Ak meriame úspech číslami, Separ je jednotka v každom ukazovateli. 

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, HOT outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom 11. júla 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00
S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HUDBA RAP SLOVENSKÝ RAP SPOTIFY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@separ__dms
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
dnes o 07:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
20. 8. 2025 15:00
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Lifestyle news
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation pred 50 minútami
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom pred 3 hodinami
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi na chladné večery dnes o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky včera o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi včera o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu včera o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie včera o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 2 dňami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred 2 dňami
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Donald Trump Volodymyr Zelenskyj Znásilnenia a sexuálne zločiny
Viac
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
pred 38 minútami
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
pred hodinou
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky
Slovensko
včera o 15:22
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky
včera o 15:22
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu
včera o 12:17
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
pred 3 dňami
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
Spotify odhalilo TOP 5 letných songov. Nájdeš medzi nimi svojho favorita?
pred 3 dňami
Drake sa stal najúspešnejším umelcom svojej éry. Predbehol Eminema aj Beyoncé
Drake sa stal najúspešnejším umelcom svojej éry. Predbehol Eminema aj Beyoncé
pred 4 dňami
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Viac z Gastro Všetko
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 3 dňami
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
24. 8. 2025 11:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
pred 3 dňami
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
Hudba
pred 35 minútami
Odporúčané
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
pred 35 minútami
Víťaz má viac ako 800-tisíc mesačných poslucháčov.
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
pred 50 minútami
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP)
pred 2 hodinami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
dnes o 07:00
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
dnes o 07:00
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
včera o 09:38
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
pred 3 dňami
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 4 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
27. 8. 2025 11:51
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
dnes o 07:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 4 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Domov
Zdieľať
Diskusia