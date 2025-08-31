Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami

Víťaz má viac ako 800-tisíc mesačných poslucháčov.
Ako rapuje Luca Brassi10x v tracku SHOCK: „Muži klamú, ženy klamú, ale čísla ee,“ a ide o dôležitý ukazovateľ obľúbenosti a úspechu jednotlivých interpretov. Nakoniec jeden z posledných veľkých konfliktov na slovenskej rapovej scéne – medzi Rytmusom a Separom – vznikol kvôli počtu mesačných poslucháčov na streamoch.
Od tohto momentu ubehlo veľa času a o vrchné pozície sa uchádzajú aj ďalší. Nižšie nájdeš TOP 10 najpočúvanejších slovenských raperov na Spotify podľa počtu mesačných poslucháčov, nie podľa streamov. Z nášho pohľadu v ňom nájdeš viacero prekvapení, keďže chýbajú napríklad Gleb, Samey alebo Dalyb a vynechali sme tiež producentov.
10. Majk Spirit – 310 809
Jeden z najvýraznejších raperov v našich končinách v posledných 15 rokoch stále drží krok s dobou a má vernú fanúšikovskú základňu s viac ako 300-tisíc mesačnými poslucháčmi len na Spotify.
Majk Spirit má na svojom konte 7 sólových albumov a jeho najúspešnejšou nahrávkou je Primetime. Ako jeden z mála slovenských raperov, ktorí prerazili pred nástupom sociálnych sietí, je mimoriadne aktívny a stále vydáva novú hudbu.
Nižšie nájdeš Speezyho najnovší track s názvom SNACC na feate s Dalybom. Ide o ultimátny letný banger venovaný téme žien, ktorú obaja interpreti milujú a poňali ju s veľkou ľahkosťou.
9. Raphael – 328 583
9. miesto obsadil Raphael, ktorý má celú rapovú kariéru pred sebou a postupne mieri medzi elitu, respektíve áčkových domácich interpretov.
Na svojom konte má okrem dvoch sólových albumov (Siani a Young Italo, pozn. redakcie) množstvo singlov vrátane spoluprác so Separom, Sarou Rikas, Calinom, Hard Ricom, Lucou Brassim10x, Zayom a ďalšími. Najnovšie založil spoločne so Šmolkim zo skupiny 13K label GEPTOR Records a podľa slov oboch raperov môžeme očakávať veľké veci.
Vypočuj si track Ready či ne?! na feate so Zayom, ktorý Raphael vydal v novembri 2024 a má viac ako 1,5 milióna streamov na Spotify.
8. Karlo – 343 578
Miesto v TOP 10 si našiel aj Karlo z labelu Milion Plus, ktorý je po prepustení z väzenia v skvelej rapovej forme, čo potvrdil na albume Diabol V Slabom Tele aj na featoch, ktoré poskytol.
Raper z Lučenca, ktorý chvíľu pôsobil aj v skupine Haha Crew, má jedinečný štýl a silnú fanúšikovskú základňu, o čom svedčí viac ako 340-tisíc mesačných poslucháčov len na Spotify.
Vypočuj si Karlov prvý oficiálny track po prepustení na slobodu s názvom Dory, ktorý má približne 1,2 milióna streamov, ale aj videoklip s hviezdnym obsadením vrátane Nik Tenda, Dameho a Separa.
7. SIMILIVINLIFE – 369 120
Na 7. miesto sa vďaka skoro 370-tisíc mesačným poslucháčom dostal SIMILIVINLIFE, ktorý perfektne využil šancu po úspechu s trackom Sám a odvtedy valcuje online priestor.
SIMILIVINLIFE je autorom viacerých virálnych hitov, ako napríklad Môj typ ženy, Tatiana, Do teba alebo Pussy Power na feate s Porsche Boyom, ktorý nájdeš nižšie a má viac ako 12 miliónov streamov.
Raper s občianskym menom Šimon Sadiv je od minulého roka členom českého labelu rychlí kluci, v ktorom pôsobia tiež Calin či Stein27, a pod jeho hlavičkou vydal aj svoj najnovší album 23:69 vo februári 2025. Sme zvedaví, akým smerom sa bude uberať kariéra talentovaného interpreta s originálnym prejavom.
6. Kali – 462 855
Prekvapenie? Pre nás určite nie, keďže Kali podobne ako Majk Spirit neustále vydáva novú hudbu a má obrovské množstvo verných fanúšikov v rôznych vekových skupinách, a to najmä vďaka popovo ladeným nahrávkam, ako je napríklad Pre vás hrám či spolupráca so skupinou I.M.T. Smile.
Rodák z bratislavskej Petržalky, ktorý na začiatku kariéry medzi rokmi 2009 a 2011 tvoril tvrdý pouličný rap, postupne presedlal do pokojnejších vôd a jeho spoločná chémia s Petrom Pannom je dokonalá. Spoločne vydávajú fresh hity ako na bežiacom páse a približne 460-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify je motiváciou do ďalšej práce.
5. Ego – 579 750
TOP 5 otvára člen legendárnej skupiny Kontrafakt Ego, ktorý sólovú tvorbu odkladal niekoľko rokov do úzadia. Následne však zobral scénu útokom a v súčasnosti ho pozná väčšina populácie na Slovensku vďaka virálnemu letnému hitu Žijeme len raz z roku 2012.
Ego má na svojom konte množstvo úspešných hitov, dva sólové albumy a pomohol tiež preraziť niekoľkým mladým talentom. Je inšpiráciou a napriek tomu, že v súčasnosti nám jeho tvorba nie je blízka, stále patrí medzi elitu slovenskej rapovej scény s takmer 580-tisíc mesačnými poslucháčmi na Spotify.
Track SKIBIDY, ktorý nahral spoločne so Sakitom, je však banger.
4. Rytmus – 593 119
Rytmus bol dve dekády najúspešnejší slovenský raper, keď všetko, čoho sa chytil, premenil na zlato. V posledných rokoch však člena Kontrafaktu po hudobnej stránke predbehli viacerí mladší kolegovia, ktorých nájdeš nižšie.
Patrik Vrbovský je krstný otec slovenského rapu a dôkazom jeho dominancie sú rekordy v počte predaných albumov (medzi ktorými sú klasiky, ako Bengoro, Král alebo Fenomen), prvých veľkých koncertov a ďalšie. V súčasnosti má na Spotify takmer 600-tisíc mesačných poslucháčov, čo je vzhľadom na fakt, že sa venuje prevažne iným aktivitám, úctyhodné číslo.
Zatiaľ posledný projekt, ktorý Rytmus vydal, je krátke EP s názvom RODINA, LOVE & SPEV aj s veľmi osobným trackom PRI SEBE, kde v texte priznáva krízu vo vzťahu s manželkou Jasminou. Vypočuj si ho nižšie.
3. Pil C – 624 600
V TOP 10 veľmi tesne obsadil 3. miesto Pil C, ktorý má aktuálne približne 625-tisíc mesačných poslucháčov len na Spotify.
Nie je žiadnym tajomstvom, že hlava CBG patrí medzi našich obľúbených slovenských interpretov, a to už od čias, keď vydal svoje prvé tracky, ako Lost, Faded s Delikom alebo Epos. Pil C má na svojom konte päť sólových albumov a viac ako dekádu patrí medzi elitu, ktorá určuje smer rapového žánru. Zaslúžená a odmakaná pozícia.
Ako ukážku sme vybrali track NENI STRE$S z albumu VOJNA, ktorý nahral s Lucom Brassim10x.
2. Luca Brassi10x – 649 925
Pomyselná strieborná medaila patrí Luca Brassimu10x, ktorý v posledných rokoch vystrelil do výšin a v súčasnosti ide o jedného z najžiadanejších raperov na našom území.
Raper so srbskými koreňmi má vo svojom katalógu okrem sólových albumov aj dva spoločné projekty s Pil Cim, ktoré priniesli hity, ako NENI STRE$S, NESTARAM SA, studené srdce či nikto ako my, a množstvo featov s hviezdami zo Slovenska aj z Česka. Ak všetko spočítame, Brassi10x má na Spotify približne 650-tisíc mesačných poslucháčov.
Najbližšie roky ukážu, či Luca Brassi10x prevezme žezlo od Separa a bude na vrchole slovenskej rapovej scény. Nakročené k tomu má výborne.
1. Separ – 805 736
Nikto nemôže pochybovať o tom, že Separ je v posledných rokoch neohrozený na vrchole slovenskej rapovej scény. Hviezdny status plánuje potvrdiť 6. októbra na svojom zatiaľ najväčšom koncerte, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave s očakávanou návštevou približne 30-tisíc ľudí.
Separ je továreň na hity a od albumu OG, ktorý vydal v roku 2020, nemá konkurenciu v počte mesačných poslucháčov, streamov ani celkovom dosahu a komerčnom úspechu. Najpočúvanejším trackom s rukopisom rapera zo skupiny DMS na Spotify je Sunset s PTK z albumu Flowdemort s viac ako 31 miliónmi streamov.
Ak meriame úspech číslami, Separ je jednotka v každom ukazovateli.