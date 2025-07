Vypočuj si skvelé novinky z domova aj zo zahraničia.

Obdobie dovoleniek vo vydávaní novej hudby už dávno nepredstavuje uhorkovú sezónu, keďže len za posledný týždeň vyšlo množstvo HOT releasov, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie. Nechýba nový album s rukopisom Justina Biebera, retrospektívny track, ktorý nahral Drake, nekompromisný nemecký rap od Luciana a Shindyho, ale ani LP Let God Sort Em Out od Clipse.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Pozri si náš zoznam TOP 15 slovenských rapových trackov za prvú polovicu roka 2025 aj TOP 15 amerických rapových trackov za rovnaké časové obdobie.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch, a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. Drake – What Did I Miss?

Drake je späť a pred začiatkom veľkého celosvetového turné k albumu $ome $exy $ongs 4 You, ktorý nahral spoločne s PARTYNEXTDOOR, vydal track s názvom What Did I Miss? aj s videoklipom. Ide o prvú ukážku z pripravovaného albumu, ktorý by mal niesť názov Iceman.

What Did I Miss? je retrospektívna nahrávka, v ktorej sa Drake vyrovnáva so zradou a zmenou lojality po veľkom rapovom beefe s Kendrickom Lamarom z roku 2024. Champagne Papi sa pýta, ako ľudia, ktorých kedysi podporoval prostredníctvom spoluprác, turné a osobných vzťahov, skončili na strane jeho rivalov, a to veľmi trefnými bars s perfektným flowom.

Askin' me "How did it feel?" Can't say it didn't surprise me.

Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me.

How can some people I love hang around pussies who try me?

2. JACKBOYS & Travis Scott – 2000 EXCURSION

Veľký release, so zatiaľ neznámym dátumom, čaká aj zoskupenie JACKBOYS a Travisa Scotta, ktorí vydajú pripravovaný album JACKBOYS 2.

Tento týždeň však Travis Scott, Don Toliver a Sheck Wes predstavili hlavný singel z LP, ktorý nesie názov 2000 EXCURSION, a za jeho produkciou stoja Cardo Got Wings a Johnny Juliano. K tracku s hitovým potenciálom vznikol aj sprievodný videoklip z viacerých lokácií, ktorý perfektne dopĺňa myšlienku a atmosféru diela. Bohužiaľ, track zatiaľ nie je na streamoch, len na YouTube.

I score goals like Pelé, Zizou, Ginola, Galatasaray.

I gotta just stay out while they play Marvin Gaye and sip Chardonnay (b**ch).

3. Luciano – Hit One

Nie je žiadnou novinkou, že v redakcii máme radi nemecký rap a Luciano patrí medzi našich obľúbených interpretov už niekoľko rokov. Umelec s mozambickými koreňmi, ktorý vyrastal v Berlíne, nás najnovšie potešil trackom Hit One aj s vizuálom plným exotických áut a luxusných horských scenérií vo Švajčiarsku.

Luciano triafa pomalý beat, pod ktorým sú podpísaní producenti madein2K, BRATHS a MILLY ROCK, s presnosťou sebe vlastnou.

Köpf eine Côte Azul, weiß nicht, welcher Tag heut ist (wouh).

Geh weg aus meinem Sichtfeld schnell, denn ich mag dich nicht (doh, doh, doh).

4. Shindy – SPORT & DIÄT

Nemeckú rapovú scénu tento týždeň zastupuje okrem Luciana taktiež Shindy, ktorý je v posledných mesiacoch vo skvelej forme, čo potvrdil v trackoch 40 Tage, F**KIN' 1 alebo 10 SOMMER.

Najnovšie 36-ročný interpret žiari v nahrávke s názvom SPORT & DIÄT, ktorá bude súčasťou pripravovaného albumu <3 MY PEOPLE. V rytme tvrdého, ale rytmického beatu od dvojice producentov CAZ a Cubeatz je to všetko o raperovom bohatstve, jeho príťažlivosti pre ženy a, samozrejme, o jeho športovej rannej rutine. Videoklip, v ktorom môžeš vidieť naleštené Lamborghini, sexy tanečnicu či masívne zlaté šperky, režíroval samotný Shindy.



Sport und Diät, Shawty macht Sport und Diät.

Sie ist verliebt in mein'n Hustle, ich move so, als hätt ich schon vorher gelebt.

5. Clipse – Let God Sort Em Out

Od dnešnej polnoci je online tiež album Let God Sort Em Out od skupiny Clipse. Bratia Pusha T a No Malice si pre svojich fanúšikov pripravili 13 trackov vrátane predtým vydaných singlov Ace Trumpets alebo So Be It, v ktorom King Push dissoval Travisa Scotta. Nechýba ani temná nahrávka The Birds Don't Sing s Johnom Legendom, ktorú Clipse zahrali na prehliadke mužskej kolekcie Louis Vuitton.

Celý projekt je plný striktného rapu bez kompromisov, ktorý je charakteristický pre tvorbu skupiny, pričom je popretkávaný zvučnými hosťami, ako Kendrick Lamar, Nas, The-Dream, AB Liva alebo Tyler, The Creator. Výkonným producentom bol Pharrell Williams, ktorého rukopis je ľahko rozpoznateľný zo všetkých beatov.

6. Viktor Sheen – Syndrom (NobodyListen Remix)

NobodyListen predstavuje po údernom remixe k tracku Vítej mezi náma od Calina ďalší nový pohľad na známy track, keď tentoraz upravil pôvodnú verziu nahrávky Syndrom z posledného albumu Viktora Sheena. Jakub znova potvrdil, že je elitou vo svojom remesle.

A nebejt tebe, baby, já přísahám, že nebylo by vůbec nic.

To auto mění pruhy ve čtyři ráno, jak kdyby jsem chtěl umřít.

7. Justin Bieber – SWAG

Obrovskú radosť nám, ale aj miliónom fanúšikov v celom svete, urobil dnes o polnoci Justin Bieber, keď vydal svoj 7. štúdiový album s názvom SWAG, a to len niekoľko hodín po oznámení prostredníctvom veľkých čierno-bielych reklamných panelov v Los Angeles či na Times Square v New Yorku.

LP obsahuje 21 plnohodnotných trackov a trvá približne 55 minút. 31-ročný interpret síce väčšinu nahrávky úspešne ťahá sám, ale na featuringoch nájdeš aj hviezdy, ako Gunna, Cash Cobain, Sexyy Red, Lil B alebo Druski. Bieberov návrat k hudbe po viacerých znepokojujúcich správach o jeho zdravotnom stave či problémoch v súkromnom živote, respektíve manželstve s Hailey Bieber, je skvelý a ponúka množstvo silných odkazov.

Vypočuj si album SWAG na streamoch a v komentári nám napíš, ktoré tracky ťa zatiaľ bavia najviac. V našom prípade ide o DAISIES, GO BABY, THINGS YOU DO alebo TOO LONG.