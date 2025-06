Vychutnaj si zmes rapu, popu, R&B aj punku s nádychom elektronickej hudby.

Tesne pred koncom prvej polovice roku 2025 vydali svoje novinky mnohí známi interpreti aj vychádzajúce hviezdy, o ktorých budeme v budúcnosti veľa počuť. Priprav sa na tvrdú rapovú nálož od bratislavskej (račianskej) skupiny 13K, aj fresh zvuk v podaní Lil Teccu alebo Gunnu.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových albumov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie a považujeme ich za klasiky. Nájdeš medzi nimi diela s podpisom Kendricka Lamara, A$AP Rockyho, Young Thuga alebo Drakea.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale tiež zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. 13K – SOLDIERS

V súčasnosti nám na slovenskej rapovej scéne chýbajú skupiny ako boli Kontrafakt alebo H16, a preto sme obzvlášť vďační za 13K, ktorí reprezentujú Bratislavu na jednotku s hviezdičkou, vďaka čomu získali zmluvu s vydavateľstvom Universal.

Zoskupenie Šmolki, Drako a BigSip tento týždeň predstavilo svoj najnovší projekt s názvom SOLDIERS, ktorý obsahuje 5 trackov, a medzi hosťami nájdeš mená ako Pil C, Adam Oxx alebo guapanova. Chalani si neberú servítku pred ústa a naprieč jednotlivými stopami predvádzajú ostré a explicitné lyrics, ktoré nevieme dostať z hlavy.

P. S. Prečítaj si náš rozhovor so Šmolkim z 13K, v ktorom prezradil viacero informácií aj zo svojho súkromného života.

2. CA$HANOVA BULHAR – CA$HFLOW

Českú rapovú scénu tento týždeň zastupuje CA$HANOVA BULHAR, ktorý vydal nový album s názvom CA$HFLOW.

Rodák z Prahy a člen labelu DVOJLITRBOYZZ má najväčší mainstreamový hype za sebou, ale to neznamená, že zabudol rapovať, o čom nás presvedčil na 12 trackoch, ktoré odhalil na všetkých streamoch bez výrazného proma. Bulhar už tradične sype z rukáva skvelé bars plné vtipných prirovnaní, pričom jedinými hosťami sú SIMILIVINLIFE a Patrik Love ICY L.

Po niekoľkých vypočutiach nás zatiaľ najviac bavia track Bulgaria Air, Hoodtrap, Will Salas a Propast.

3. Feid – FERXXO VOL X: Sagrado

Feid patrí medzi najpopulárnejších kolumbijských interpretov a týždeň od momentu, keď odhalil niekoľko nových nahrávok na Twitchi, vydal celý album. Novinka nesie názov FERXXO VOL X: Sagrado a obsahuje 17 plnohodnotných trackov vrátane 2 bonusových.

V poradí 7. štúdiový album rodáka z Medellínu ponúka charakteristickú zmes juhoamerických melódií, rapu a spevu, pričom tracklist obsahuje aj úspešné single DALLAX na spolupráci s Ty Dolla $ignom alebo PIDA LO QUE QUIERA MAMI, ktorý zaspieval v relácii COLORS. Feid doručil dokonalú letnú atmosféru, ktorá oživí každý hudobný playlist.

She say she's good, she's fine, she don't miss me.

Strong heart, but it's because of the treadmill.

4. Gunna – Won't Stop

Gunna vydal dnes o polnoci prvý sólový track v roku 2025. Nesie názov Won't Stop a je ukážkou z pripravovaného albumu, čím potvrdzuje, že patrí medzi najaktívnejších raperov v Atlante.

Do hypnotizujúcej produkcie od Turba nahral Gunna text, z ktorého cítiť odolnosť voči všetkým nepriaznivým okolnostiam a zároveň vyostruje jeho identitu. Napriek sporu s labelom YSL a Young Thugom máme Wunnu vysoko vo svojom rebríčku obľúbených interpretov pre nesporný hudobný talent.

Everyday building my growth, I'm chasin' health and wealth, not clout (ah).

Bad bi***es under my belt, I cook like a chef, I'm Mr. Chow.

5. Lil Tecca – Half The Plot

Lil Tecca vydal rovnako dnes o polnoci nový album s názvom DOPAMINE, ktorý obsahuje 17 plnohodnotných stôp vrátane tracku Half The Plot.

Z nášho pohľadu najvýraznejší moment na LP je dielom producentského tímu v zložení Rio Leyva, ​namelesss, Lawzy a Taz Taylor. 22-ročný rodák z New Yorku doručil kvalitné slohy aj refrén, ktorý nám neustále rotuje v hlavách. Súčasťou je tiež videoklip so zábermi zo striptízového klubu.

I know you won't score, won't hop on the court.

Don't know what you think, don't know what you thought.

6. Chris Brown – Holy Blindfold

Chris Brown je ikona R&B a najnovšie nás o tom presvedčil prostredníctvom nahrávky Holy Blindfold, ktorá je na streamoch od dnešnej polnoci, a prichádza v čase začiatku veľkého letného turné populárneho interpreta so zastávkami v USA aj Európe.

Track, ktorý produkovali The Monsters & Strangerz, Jon Bellion a Tenroc, je zároveň oslavou 20 rokov Browna na scéne a predzvesťou jeho 12. sólového albumu. Takto sa to robí, ďakujeme.

And watch the earth stop, at sun drop.

Dead oceans, the heat dried out the river.

I don't care if the world goin' crazy.

7. Berlin Manson x NobodyListen – Alternative für Disneyland

V redakcii nepočúvame len rap a pop, a preto v tohtotýždňovom zozname nechýba ani album od slovenskej punkovej skupiny Berlin Manson a producenta NobodyListena s názvom Alternative für Disneyland.

Novinka, ktorá je od štvrtka na všetkých streamoch, nemala takmer žiadne promo – okrem toho, že sa chalani z Berlin Manson v rámci kampane „vlámali“ českému hudobníkovi do štúdia. Album ponúka charakteristický surový zvuk s čarovným dotykom NobodyListena, vďaka čomu má súčasný vibe. LP s dĺžkou presných 20 minút obsahuje 8 trackov vrátane intra a outra, pričom medzi hosťami nájdeš umelcov ako SIMILIVINLIFE, Fvck_kvlt alebo Temný Rudo.

Najviac nás bavia tracky BLACKOUT, HANDS UP a HAPPY END.