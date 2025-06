Novinky, ktoré by si mal/-a zaradiť do svojej hudobnej rotácie.

Prvý júnový týždeň bol po hudobnej stránke zatiaľ jeden z najsilnejších v roku 2025. Fresh nahrávky predstavili Pil C a Luca Brassi10x, Lil Wayne, Ty Dolla $ign, Sabrina Carpenter či Ed Sheeran a svetlo sveta uzreli aj skvelé remixy na české rapové hity KSN a Vítej mezi náma.

1. Pil C & Luca Brassi10x – brat

Takmer presne po roku od vydania albumu VOJNA predstavujú Pil C a Luca Brassi10x druhý spoločný projekt s názvom brat. Novinka, ktorá je od polnoci dostupná na všetkých streamoch, dostala obal s množstvom roztomilých šteniatok a obsahuje 9 plnohodnotných trackov.

Chémia medzi oboma rapermi funguje ako švajčiarske hodinky na ich zápästiach a na albume brat nie je ani jedna pasáž, ktorú by sme potrebovali preskočiť. Rovnako kvalitný je aj zoznam hostí, keď slohy doručili Separ, Dollar Prync, Ben Cristovao, ale tiež Karlo či G1nter, ktorý súťaží v The Mag Wrap. Po prvých dvoch vypočutiach nás najviac bavia tracky dole, mám v pi a nikto ako my.

Nepochybujeme o tom, že po minuloročnom „brat summer“ v podaní Charli xcx nás v roku 2025 čaká horúca sezóna pod taktovkou dvojice Pil C a Luca Brassi10x.

2. YZO & PTK feat. Robin Zoot, Nik Tendo & Ektor – KSN

Skvelú novinku predstavili v stredu večer Yzomandias a PTK, keď nahrali remix k tracku KSN zo svojho spoločného albumu Painkillers.

Okrem oboch pôvodných interpretov naskočili na beat od dvojice Senseii a BulloProducer aj Yzovi kolegovia z labelu Milion Plus – Robin Zoot a Nik Tendo, pričom posledná sloha v PINTLICH remixe patrí Ektorovi, ktorý po minulotýždňovom tracku PTSD, opäť triafa priamo do čierneho. Súčasťou je tiež luxusný videoklip. Čo viac dodať okrem toho, že krása střídá nádheru?

Z Logica na Yza, podívej se na ten glow up.

Bitches je v DM's tolik, že potřeboval by jsem na ně dva phony.

3. Calin feat. STEIN27 – Vítej mezi náma (NobodyListen Remix)

Label rychlí kluci má správne tempo a pravidelne nás zásobuje novou hudbou. Najnovšie ide o remix úspešného tracku Vítej mezi náma z albumu Bieber Fever Tour Life, o ktorý sa postaral NobodyListen. Vypočuj si energickú verziu úspešného hitu, na ktorom predviedol svoje zručnosti tiež STEIN27.

Mimochodom, NobodyListen odohrá svoj set v sobotu na festivale Ženy Víno Funk uprostred pezinských vinohradov. Nenechaj si to újsť.



Naši otcové jsou důvod, proč chcem vydělávat.

Naše první lásky důvod, proč tak srdce lámem.

4. Lil Wayne – Tha Carter 6

Lil Wayne vydal dnes o polnoci pokračovanie ságy Tha Carter s poradovým číslom 6, pričom na obale albumu je detský portrét rapera s potetovanou tvárou, podobne ako v predchádzajúcich dieloch.

Slávny umelec, ktorý podpísal svoju prvú zmluvu s vydavateľstvom Cash Money Records v 12 rokoch, predstavuje svoj 14. sólový album s produkciami od samotného rapera, Wheezyho či Wyclefa Jeana, čo je zárukou kvality. Novinke, na ktorú čakali milióny Weezyho fanúšikov, nechýba vôbec nič.

Tha Carter 6 obsahuje 19 trackov a medzi hosťami figurujú hviezdy ako Bono zo skupiny U2 a Andrea Bocelli, ale tiež rapoví kolegovia vrátane Big Seana, 2 Chainza alebo BigXthaPluga.

5. Ty Dolla $ign – All In

Priestor v našom zozname si tento týždeň vydobyl aj ďalší hviezdny interpret, ktorý v posledných rokoch kryl chrbát Kanyemu Westovi, ale tentoraz predstavuje sólový track z pripravovaného albumu TYCOON s dátumom vydania 13. júna.

Ty Dolla $ign nechal na novinke s názvom All In svoj charakteristický melodický rukopis so sexuálnym podtónom a my nemáme žiadne výhrady.

Oh, do you mind if I spoil you, baby? ('cause I want to).

And tell me, do you mind if I show you some love? ('cause I can do that).

6. Lil Yachty – MURDA

Rapovú časť zoznamu uzatvára Lil Yachty s trackom MURDA, ktorý predstavil prostredníctvom známeho YouTube kanálu Lyrical Lemonade. Hlavná hviezda zoskúpenia Concrete Boys predviedla na pomalom beate skvelú techniku a v kombinácii s jednoduchou lyrikou, ktorá však funguje.

V surrealistickom videoklipe, ktorý častokrát popiera gravitačné zákony, Yachty strieľa na neviditeľné ciele, zatiaľ čo oči mu zakrývajú ženské ruky. Veľmi kvalitná práca kreatívneho tímu.

Benefit of comin' on the P-J, I can't be PG, I need ya greazy.

Real codeine collector, dawg, I sip more drank than Weezy.

7. Teddy Swims – God Went Crazy

Zoznam tento týždeň uzatvára novinka s rukopisom Teddyho Swimsa, ktorý postupne odhaľuje skladby z albumu I've Tried Everything But Therapy (Complete Edition) s dátumom vydania 27. júna.

Swims nahral dnes o polnoci na všetky streamy track God Went Crazy, ktorý je bohatou a oduševnenou poctou nájdeniu „tej pravej“ v živote interpreta s nomináciami na ceny Grammy. Súčasťou je tiež videoklip, ktorý mal premiéru vo vysielaní MTV Live.

God went crazy when He painted you.

Ain't seen nothin' like this before, mm.