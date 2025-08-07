Ak ideš na dovolenku do Chorvátska, daj si pozor, aby si sa nestal obeťou podvodu. Polícia tam totiž riešila dva prípady, kde boli ľudia oklamaní a hoci zaplatili za ubytovanie, žiadne nedostali.
V Chorvátsku sa práve vyšetrujú dva prípady podvodu, v ktorých turisti prišli o tisíce eur pri rezervácii dovolenky cez internet. Polícia z miest Pula a Umag varuje verejnosť pred rizikami spojenými s prenájmom ubytovania online a vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť, píše portál Index.
Ak si sa rozhodol/a pre dovolenku v Chorvátsku, dávaj si pozor a hlavne vtedy, ak si ubytovanie pýta platbu vopred. Prvým poškodeným je totiž 18-ročný mladík z Česka, ktorý si cez internet našiel ubytovanie v Pule.
Problém nastal, keď sa vybral na miesto, kde si mal po tom, čo podľa inštrukcií z inzerátu previedol zálohu vo výške niekoľkých tisíc eur, doraziť na dohodnutú adresu. Hoci mladík dopredu uhradil peniaze, dom už obývala iná rodina a po prenajímateľovi nebolo ani stopy.
Nejde však o jediný incident. Podobný prípad sa stal aj 42-ročnej žene z Nemecka, ktorá si rovnako našla cez online portál ubytovanie pri Novigrade. Tiež vopred zaplatila vysokú zálohu, ale po príchode zistila, že na uvedenej adrese ju nikto nečaká a kontakt s prenajímateľom sa úplne prerušil.
Polícia preto apeluje na zvýšenú pozornosť pri hľadaní ubytovania, aby sa nestali obeťami podvodu. Odporúčajú si pozorne prečítať inzerát a skontrolovať stránku, kde je ponuka zverejnená.
Určite si pozri aj recenzie od predchádzajúcich návštevníkov, ak by sa stalo, že by neboli dostupné, ber to ako varovný signál.