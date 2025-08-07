Kategórie
dnes 7. augusta 2025 o 9:47
Čas čítania 0:33
Sofia Angušová

Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste

Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
Zdroj: Disney+
TECH DISNEY+ HULU PROGRAM DISNEY+
Americká streamovacia služba Hulu sa od budúceho roka spojí s Disney+.

Obľúbené streamovacie služby Hulu a Disney+ sa čoskoro ešte viac prepoja. Od budúceho roka bude totiž obsah Hulu priamo dostupný v aplikácii Disney+, čo používateľov zabezpečí o jednoduchší a spôsob sledovania filmov či seriálov z oboch platforiem.

Disney
Zdroj: Disney/propagační materál
Informáciu oznámil hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti Walt Disney, Robert Iger, ktorý prezradil, že pripravujú komplexnú zábavnú platformu, informuje portál ABC news. 

Táto zmena znamená, že predplatitelia už nebudú musieť prepínať medzi dvoma rôznymi aplikáciami. Hoci Disney+ a Hulu ostanú ako samostatné predplatné, všetok ich obsah bude dostupný na jednom mieste a to práve v aplikácii Disney+.  Od budúceho roka teda budú mať diváci všetko na jednom mieste.

Disney má vo svojom vlastníctve obe platformy, no až v júni 2025 sa jej podarilo získať získala plnú kontrolu nad Hulu.Táto zmena je výsledkom dlhodobého partnerstva, ktoré sa začalo ešte v roku 2019.

DISNEY+ HULU PROGRAM DISNEY+
Náhľadový obrázok: Disney/propagační materál
