Už ťa nebaví zdražovanie streamovacích platforiem? Nenechaj si ujsť túto ponuku.

Od včerajšieho dňa ponúka Disney+ štvormesačné predplatné balíka Standard za veľmi nízku cenu. Z bežnej ceny 8,99 eur zaplatíš len 1,99 eur mesačne. Ponuka je však časovo obmedzená – platí od včerajšieho dňa, 4. marca, do konca mesiaca, 30. marca.

Takže, ak si si na Disney+ už dlhšie brúsil/a zuby, ale odrádzala ťa cena, teraz je ten správny čas si ho zaobstarať.

Hoci ide určite o vítanú akciu, predplatitelia, ktorí už za túto streamovaciu platformu platia, budú pravdepodobne sklamaní. Tí totiž nemajú na zľavu nárok. Ponuka sa vzťahuje len na nových zákazníkov alebo na tých, ktorí sa chcú k službe Disney+ vrátiť.

Načasovanie akcie pravdepodobne nie je náhodné. Očakávaný marvelovský seriál Daredevil: Znovuzrodenie je už totiž dostupný na Disney+. Jeho prvé dve epizódy si môžeš pozrieť práve oddnes.

Čoskoro by sa tam mala objaviť aj druhá séria seriálu Andor – na tú si však budete musieť počkať do 23. apríla. V polovici marca by sa na streamovaciu platformu mala dostať aj Vaiana 2. Z ďalších disneyovských lahôdok odporúčame Medveďa alebo Tisíc rán.