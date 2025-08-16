Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah článku vznikol v spolupráci so spoločnosťou FLOAT DESIGN STUDIO.
dnes 16. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 1:27
Richard Balog

FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie

FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
Zdroj: WHOSE IMAGE STUDIO
KULTÚRA TAIWAN ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jeden z najmajestátnejších projektov, ktoré sme zatiaľ videli v roku 2025.

Zatiaľ čo v minulosti rodiny spolu trávili množstvo voľného času vrátane prázdnin, v súčasnosti ide skôr o vzácnosť. O to viac nás oslovil viacgeneračný projekt na Taiwane, ktorý slúži ako dovolenkové sídlo a ponúka dokonalé miesto na stretnutia a oddych.

Dom má úžitkovú plochu viac ako 500 štvorcových metrov, ktoré sú rozdelené do troch poschodí, a využíva dizajnový princíp „menej je viac“, aby ladil s modernou bielou fasádou. Obmedzená farebnosť a jednotné materiály rozširujú vizuálny rozsah a vytvárajú veľmi príjemnú atmosféru.

Autormi návrhu sú architekti z ateliéru FLOAT DESIGN STUDIO.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
FOTO: Obrovská vila na okraji lesa v Poľsku spája minimalistickú eleganciu s funkčnosťou a nadčasovým charakterom FOTO: Obrovská vila na okraji lesa v Poľsku spája minimalistickú eleganciu s funkčnosťou a nadčasovým charakterom 4. augusta 2025 o 14:00
Prázdninový dom je miestom, v ktorom sa stretávajú 4 generácie rodiny.
Prázdninový dom je miestom, v ktorom sa stretávajú 4 generácie rodiny. Zdroj: WHOSE IMAGE STUDIO

Architekti mysleli pri tvorbe nielen na funkčnosť, ale tiež na prirodzené osvetlenie a výhľady, keď použili veľkoformátové okná od podlahy po strop naprieč celým pôdorysom domu.

Majitelia pritom nechali novú vilu postaviť na mieste pôvodnej, úzkej stavby, pričom moderné prvky sú doplnené japonskou jednoduchosťou na pozadí horskej krajiny. Každé poschodie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo rôznym vekovým skupinám členov rodiny.

Zdieľané priestory sú maximálne flexibilné – napríklad na 1. poschodí sa nachádza otvorená spoločenská miestnosť a na 3. poschodí je priestranná zóna s výhľadom na prírodu, ktorá je vhodná na aktivity a spanie.

Taiwan, FLOAT DESIGN STUDIO
Zdroj: WHOSE IMAGE STUDIO

Voľnosť a otvorenosť cítiť z každého štvorcového metra domu. Čistá forma s jasnými líniami je dosiahnutá prostredníctvom jednoduchých stien a jemných materiálov s prepletenými povrchmi. Spomínaný princíp „menej je viac“ je viditeľný v rôznych častiach, kde lineárne formy rozširujú priestor. Schodisko slúži ako sprostredkovateľ, ktorý spája súkromné a spoločné priestory na každom poschodí.

Odporúčané
FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych 9. augusta 2025 o 11:00
Taiwan, FLOAT DESIGN STUDIO
Zdroj: WHOSE IMAGE STUDIO

Architekti z ateliéru FLOAT DESIGN STUDIO kládli dôraz na funkčnosť každého priestoru – kuchynský ostrov a jedálenský stôl v dlhom páse sú integrované do veľkej pracovnej dosky. Stena s oknami od podlahy po strop, do ktorých je zabudovaná odhalená oceľová konštrukcia, umožňuje hladké prepojenie interiéru s exteriérom so zelenou záhradou a bazénom. Obývacia a jedálenská časť sú oddelené stropmi rôznej výšky.

Rozhodnutie odstrániť všetky prekážky okrem nosných konštrukcií, za účelom maximalizovania flexibility priestoru, považujeme za kľúčové a veľmi podarené.

Pozri si galériu, ktorá je prácou fotografov z WHOSE IMAGE STUDIO. Z nášho pohľadu ide o atraktívny projekt s peknou myšlienkou spojiť rodinu.

Prázdninový dom je miestom, v ktorom sa stretávajú 4 generácie rodiny. Taiwan, FLOAT DESIGN STUDIO Taiwan, FLOAT DESIGN STUDIO Taiwan, FLOAT DESIGN STUDIO
Zobraziť galériu
(22)
Odporúčané
FOTO: Pozri si jedinečný loft s čiernym točitým schodiskom z Brazílie. Napriek malej ploche ponúka všetko FOTO: Pozri si jedinečný loft s čiernym točitým schodiskom z Brazílie. Napriek malej ploche ponúka všetko 30. júla 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych FOTO: Pozri si rekonštrukciu lesného kúpaliska v Liberci za 400-tisíc eur. Ide o dokonalé miesto na oddych 9. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
FOTO: Obrovská vila na okraji lesa v Poľsku spája minimalistickú eleganciu s funkčnosťou a nadčasovým charakterom FOTO: Obrovská vila na okraji lesa v Poľsku spája minimalistickú eleganciu s funkčnosťou a nadčasovým charakterom 4. augusta 2025 o 14:00
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
TAIWAN ZAHRANIČNÁ ARCHITEKTÚRA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: float-design.com
Foto: WHOSE IMAGE STUDIO
Náhľadový obrázok: WHOSE IMAGE STUDIO
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
refresher+
Odporúčané
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
včera o 17:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
pred 2 dňami
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má v New Yorku biznis so zdravými koláčmi. Robila som ich aj pre Metallicu, stravujú sa veľmi zodpovedne (Rozhovor)
pred 2 dňami
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
refresher+
Odporúčané
Na týchto miestach v Bratislave, si dáš skvelú matchu: Podniky, ktoré očaria pilates girl aj raj pre fajnšmekrov
pred 3 dňami
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Storky
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Lifestyle news
„Človek, ktorý sa netají svojím obdivom k Hitlerovi, nemá v Prahe čo robiť!“ Českí politici komentujú Yeho pozvánku do Prahy pred 12 minútami
Majster OKTAGONu Losene Keita podpísal zmluvu s UFC. Sľubuje vzrušenie, rýchle KO a opätovný lesk featherweight váhy pred 2 hodinami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať včera o 18:21
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka včera o 17:27
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom včera o 16:42
Predstaviteľ Homelandera sa so svojou postavou z The Boys rozlúčil dojímavo. Fanúšikom poslal odkaz včera o 15:48
Po Revúcej sa vraj pohybuje „nahý fantóm“. Záhadný muž behá po štyroch a obyvateľom kradne psy včera o 14:26
Česká futbalová legenda Petr Čech sa 26 rokoch rozvádza s manželkou včera o 13:47
Navigácia Waze chystá zmeny: Staršie zariadenia už nedostanú viaceré nové funkcie včera o 13:11
Spravodajstvo
Donald Trump Doprava Dopravné správy Správy počasie
Viac
Washington navrhuje Kyjevu nové bezpečnostné záruky. Ponúknuť chcú ochranu ako v NATO aj bez členstva
pred 53 minútami
SHMÚ vydal najvyššie výstrahy pred vysokými teplotami. Extrémne horúčavy zasiahnu Veľký Krtíš
pred hodinou
Rokovanie Trumpa a Putina: Fico hovorí o pasci pre EÚ, Pellegrini v tom vidí šancu na mier
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 47 minútami
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur
pred 3 dňami
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
12. 8. 2025 14:09
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Underground showcase vo Waxe, ale aj ranná yoga vo Vydrici (WEEKEND RADAR)
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Neodolateľné pánske parfumy na jeseň, s ktorými nebudeš voňať ako každý druhý
V spolupráci
Neodolateľné pánske parfumy na jeseň, s ktorými nebudeš voňať ako každý druhý
pred 3 hodinami
Last of Us v reálnom živote? Šíri sa nebezpečný vírus, niektorým zajacom spôsobil strašidelné výrastky na hlavách
včera o 10:43
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
8. 8. 2025 17:00
Otravné holenie a podráždená pokožka ti môžu pokaziť dovolenku: Toto sú metódy, po ktorých dáš zbohom žiletke
1. 8. 2025 17:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
Kultúra
pred 47 minútami
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 47 minútami
Bratislavský vizuálny umelec Sasha vníma tvorbu ako zrkadlo svojho vnútorného sveta
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
V spolupráci
FOTO: Luxus na ploche 500 m². Toto je prázdninový dom na Taiwane, v ktorom sa stretávajú 4 generácie
dnes o 11:00
CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance
PR správa
CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance
dnes o 10:00
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
refresher+
Odporúčané
Aké sú riziká keto diéty, detoxov a bezlepkovej stravy? Nutričná terapeutka vysvetľuje, prečo nechudneš
včera o 17:00
Letné výlety bez stresu: Ako si cestu spríjemniť a grilovačku vybaviť po ceste
PR správa
Letné výlety bez stresu: Ako si cestu spríjemniť a grilovačku vybaviť po ceste
včera o 15:49
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
včera o 17:27
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
včera o 18:21
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
Netflix ťa zavedie až na dno Charlieho Sheena. V novom dokumente prehovorí jeho bývalý díler
pred 2 dňami
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
refresher+
Odporúčané
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
pred 2 dňami
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
včera o 16:42
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
11. 8. 2025 19:21
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
pred 3 dňami
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
pred 3 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
12. 8. 2025 8:57
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia