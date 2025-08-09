Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode

Grape 2024 sa niesol v športovom duchu, no jeho návštevníci k dress code pristúpili po svojom.
Mesto Trenčín opäť ožilo festivalovou atmosférou a my sme pri tom, samozrejme, nemohli chýbať. Festival Grape je známy nielen dobrou hudbou a kvalitným programom, ale aj štýlovými a trendovými návštevníkmi. Vyrazili sme naň už v piatok a skontrolovali, či ľudia zvládli tohtoročný dress code, pretože Grape sa tentokrát nesie v športovom duchu.
@michaegelitka
Miška si svoj outfit poskladala na poslednú chvíľu a inšpiráciu čerpala z tenisového štýlu. Jej festivalové „must have“ je trochu nezvyčajné – izolačná podložka. Ako sama povedala, na festivaloch trávi celé noci a to už vie byť poriadna zima. Na otázku, čo je na jej outfite najdrahšie, odpovedala: „Jednoznačne kabelka. Je to Coccinelle za 250 eur, ale mám ju už siedmy rok a vždy ju vytiahnem na festival.“ Aj to je tak trochu jej osobný festivalový must.
@michellegraphy, @denis_kendy
Svoj prvý festivalový outfit ladili v štýle golfu. Originálne kúsky na tento šport si požičali priamo z obchodu a prezradili, že počas festivalu plánujú svoje looky viackrát obmeniť. Inšpiráciu čerpali z golfového univerza, ktoré podľa Denisových slov symbolizuje „luxusný život“. Ako svoj festivalový „must have“ označili vodu – a tú odporúčajú mať po ruke každému návštevníkovi.
@kristyna.kozubikova
Kika prišla na Grape v basketbalovom drese, aby ladila so svojím manželom, ktorý je basketbalista. Najvzácnejším kúskom jej outfitu je originálna kabelka v tvare basketbalovej lopty. Ako prezradila, našla ju vo vintage shope za 2000 Kč, približne 80 eur, a nikdy ju už asi nevyužije. Jej festivalovým „must have“ je odniesť si z akcie nejaký merch – na pamiatku aj pre radosť.
@adela_bugajova, @livia_vaclavova, @saska_jur, @nika_bugajova
Baby sa inšpirovali 80. rokmi – milujú oldies hity a svoje outfity poňali v štýle retro aerobiku. Všetko si objednali zo Sheinu, a to vraj počas jedného spoločného večera. Najdrahšou položkou sú u každej z nich topánky. Na otázku, čo je ich festivalové „must have“, odpovedali: „Mať pri sebe dobrú partiu.“ A túto podmienku rozhodne splnili.
@samuel.pastorek, @sebo_murtin
Samo so Sebom zobrali športovú tému zodpovedne, no rozhodli sa, že si kvôli tomu nekúpia nič nové. Jedinou investíciou do ich festivalových outfitov boli fixky, ktorými si na hruď nakreslili loptičky. Obaja vsadili na minimalistický „shirtless“ look s retro športovými doplnkami – biele čelenky, potítka, šortky a vysoké ponožky. Ako ich festivalové „must have“ označili Jägermeister – vraj bez neho by to nebolo ono.
@barborabakos
Bakoška sa tento rok rozhodla pre originálny prístup – upcyklovala basketbalové dresy a zároveň sa chcela zladiť so svojím partnerom. V sekáči si vybrala niekoľko kúskov, ktoré potom nechala pretvoriť na tento nápaditý outfit v dielni dizajnéra Milana WTF. Prezradila nám, že jej bežecké tenisky vyvolali veľa otázok – nie sú síce basketbalové, no k jej športovo-štýlovému looku sa podľa nej dokonale hodia. A my s tým úplne súhlasíme.
@kacaa.lucajova
Kačáá upcyklovala svoj bývalý basketbalový dres a premenila ho na výrazný festivalový outfit. Skombinovala ho so sieťkovanými pančuchami, čiernym sieťovaným topom a masívnymi čiernymi čižmami. Aby svoj športový look posunula na vyššiu úroveň, zašla si k kaderníčke, ktorá jej do vrkočov zaplietla biely kanekalon. Ako svoj festivalový „must have“ spomína mobil – bez neho vraj neurobí ani krok.
@miskamigasova, @sarakorajlija, @stellacelestiial
Baby majú podobný štýl aj bežne. Keď idú von, kombinujú farby, ktoré sa im páčia, a inšpiráciu hľadajú aj na Pintereste. Tohtoročná téma sa im však veľmi nepáčila, a tak sa rozhodli zostať verné svojmu vlastnému štýlu.
@emababuljakova @lukeylb
Ema sa chcela cítiť pohodlne, a tak zvolila kombináciu basic kúskov. Tému podľa jej slov spĺňa vďaka cropnutej košeli. Obaja sú na festivale za poctivých fanúšikov futbalu. Lukáš sa inšpiroval streetwear štýlom a ako dominantný prvok svojho outfitu označil barefoot topánky Barebarics za asi 130 eur. Jeho komplet je pôvodne zo Sheinu, no objavil ho v sekáči a na Grepe ho odprezentoval v poriadne cool štýle.
@marek_sekii
Marek prišiel na Grape v štýle judistu. Oblečený bol v skutočnom kimone, ktoré si požičal od kamaráta. „Dres má doma každý, aj keď nie je Grape,“ smeje sa. „Vedel som, že väčšina ľudí pôjde ako basketbalisti alebo futbalisti, tak som chcel byť trochu iný – a kamoši ma aspoň ľahšie nájdu.“ K bielemu kimonu so žltým pásom pridal športové tenisky Nike, čo jeho športovo-odľahčený look doladilo. Jeho festivalovým „must have“ je podľa vlastných slov zastávka v stánku Pilsner.
@spalova_dada, @izo_210
Tento párik sa tému nerozhodol ignorovať zámerne – sociálne siete veľmi nesledujú, a tak im tohtoročný dresscode jednoducho ušiel. Outfity si poskladali z letných kúskov, ktoré už mali doma, a na cenovky pri ich výbere pozerať nemuseli. Kúsky majú z bežných obchodov, ako sú Zara či Bershka. Zhodli sa na tom, že ich festivalovým „must have“ je powerbanka.