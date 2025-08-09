Kategórie
dnes 9. augusta 2025 o 8:36
Čas čítania 3:06
Hana Divišová

Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode

Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Zdroj: Andrea Škvareninová
KULTÚRA FESTIVAL GRAPE FESTIVALY OUTFIT CHECK ZOOM IN: FESTIVALY
Grape 2024 sa niesol v športovom duchu, no jeho návštevníci k dress code pristúpili po svojom.

Mesto Trenčín opäť ožilo festivalovou atmosférou a my sme pri tom, samozrejme, nemohli chýbať. Festival Grape je známy nielen dobrou hudbou a kvalitným programom, ale aj štýlovými a trendovými návštevníkmi. Vyrazili sme naň už v piatok a skontrolovali, či ľudia zvládli tohtoročný dress code, pretože Grape sa tentokrát nesie v športovom duchu.

Tento rozhovor je súčasťou série, ktorú pre teba plánujeme na celé leto. Ak sa chceš dozvedieť viac o festivaloch, umelcoch, ale aj získať tipy, ako si festival užiť naplno, sleduj ZOOM IN: Festivaly.

@michaegelitka

Miška si svoj outfit poskladala na poslednú chvíľu a inšpiráciu čerpala z tenisového štýlu. Jej festivalové „must have“ je trochu nezvyčajné – izolačná podložka. Ako sama povedala, na festivaloch trávi celé noci a to už vie byť poriadna zima. Na otázku, čo je na jej outfite najdrahšie, odpovedala: „Jednoznačne kabelka. Je to Coccinelle za 250 eur, ale mám ju už siedmy rok a vždy ju vytiahnem na festival.“ Aj to je tak trochu jej osobný festivalový must.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@michellegraphy, @denis_kendy

Svoj prvý festivalový outfit ladili v štýle golfu. Originálne kúsky na tento šport si požičali priamo z obchodu a prezradili, že počas festivalu plánujú svoje looky viackrát obmeniť. Inšpiráciu čerpali z golfového univerza, ktoré podľa Denisových slov symbolizuje „luxusný život“. Ako svoj festivalový „must have“ označili vodu – a tú odporúčajú mať po ruke každému návštevníkovi.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@kristyna.kozubikova

Kika prišla na Grape v basketbalovom drese, aby ladila so svojím manželom, ktorý je basketbalista. Najvzácnejším kúskom jej outfitu je originálna kabelka v tvare basketbalovej lopty. Ako prezradila, našla ju vo vintage shope za 2000 Kč, približne 80 eur, a nikdy ju už asi nevyužije. Jej festivalovým „must have“ je odniesť si z akcie nejaký merch – na pamiatku aj pre radosť.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@adela_bugajova, @livia_vaclavova, @saska_jur, @nika_bugajova

Baby sa inšpirovali 80. rokmi – milujú oldies hity a svoje outfity poňali v štýle retro aerobiku. Všetko si objednali zo Sheinu, a to vraj počas jedného spoločného večera. Najdrahšou položkou sú u každej z nich topánky. Na otázku, čo je ich festivalové „must have“, odpovedali: „Mať pri sebe dobrú partiu.“ A túto podmienku rozhodne splnili.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@samuel.pastorek, @sebo_murtin

Samo so Sebom zobrali športovú tému zodpovedne, no rozhodli sa, že si kvôli tomu nekúpia nič nové. Jedinou investíciou do ich festivalových outfitov boli fixky, ktorými si na hruď nakreslili loptičky. Obaja vsadili na minimalistický „shirtless“ look s retro športovými doplnkami – biele čelenky, potítka, šortky a vysoké ponožky. Ako ich festivalové „must have“ označili Jägermeister – vraj bez neho by to nebolo ono.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@barborabakos

Bakoška sa tento rok rozhodla pre originálny prístup – upcyklovala basketbalové dresy a zároveň sa chcela zladiť so svojím partnerom. V sekáči si vybrala niekoľko kúskov, ktoré potom nechala pretvoriť na tento nápaditý outfit v dielni dizajnéra Milana WTF. Prezradila nám, že jej bežecké tenisky vyvolali veľa otázok – nie sú síce basketbalové, no k jej športovo-štýlovému looku sa podľa nej dokonale hodia. A my s tým úplne súhlasíme.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@kacaa.lucajova

Kačáá upcyklovala svoj bývalý basketbalový dres a premenila ho na výrazný festivalový outfit. Skombinovala ho so sieťkovanými pančuchami, čiernym sieťovaným topom a masívnymi čiernymi čižmami. Aby svoj športový look posunula na vyššiu úroveň, zašla si k kaderníčke, ktorá jej do vrkočov zaplietla biely kanekalon. Ako svoj festivalový „must have“ spomína mobil – bez neho vraj neurobí ani krok.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@miskamigasova, @sarakorajlija, @stellacelestiial

Baby majú podobný štýl aj bežne. Keď idú von, kombinujú farby, ktoré sa im páčia, a inšpiráciu hľadajú aj na Pintereste. Tohtoročná téma sa im však veľmi nepáčila, a tak sa rozhodli zostať verné svojmu vlastnému štýlu.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@emababuljakova @lukeylb

Ema sa chcela cítiť pohodlne, a tak zvolila kombináciu basic kúskov. Tému podľa jej slov spĺňa vďaka cropnutej košeli. Obaja sú na festivale za poctivých fanúšikov futbalu. Lukáš sa inšpiroval streetwear štýlom a ako dominantný prvok svojho outfitu označil barefoot topánky Barebarics za asi 130 eur. Jeho komplet je pôvodne zo Sheinu, no objavil ho v sekáči a na Grepe ho odprezentoval v poriadne cool štýle.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@marek_sekii

Marek prišiel na Grape v štýle judistu. Oblečený bol v skutočnom kimone, ktoré si požičal od kamaráta. „Dres má doma každý, aj keď nie je Grape,“ smeje sa. „Vedel som, že väčšina ľudí pôjde ako basketbalisti alebo futbalisti, tak som chcel byť trochu iný – a kamoši ma aspoň ľahšie nájdu.“ K bielemu kimonu so žltým pásom pridal športové tenisky Nike, čo jeho športovo-odľahčený look doladilo. Jeho festivalovým „must have“ je podľa vlastných slov zastávka v stánku Pilsner.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová

@spalova_dada, @izo_210

Tento párik sa tému nerozhodol ignorovať zámerne – sociálne siete veľmi nesledujú, a tak im tohtoročný dresscode jednoducho ušiel. Outfity si poskladali z letných kúskov, ktoré už mali doma, a na cenovky pri ich výbere pozerať nemuseli. Kúsky majú z bežných obchodov, ako sú Zara či Bershka. Zhodli sa na tom, že ich festivalovým „must have“ je powerbanka.

Grape 2025
Zdroj: Andrea Škvareninová
Anketa:
Páčia sa ti tohtoročné outfity na festivale Grape?
Hej, sú cool. 
Ani nie. 
Hej, sú cool. 
42 %
Ani nie. 
58 %
FESTIVAL GRAPE FESTIVALY OUTFIT CHECK ZOOM IN: FESTIVALY
Hana Divišová
Hana Divišová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Andrea Škvareninová
