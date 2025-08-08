Kategórie
dnes 8. augusta 2025 o 18:22
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Kate Middleton spúšťa nový projekt. Princezná z Walesu predstavila animované filmy na podporu rozvoja detí

Kate Middleton spúšťa nový projekt. Princezná z Walesu predstavila animované filmy na podporu rozvoja detí
Zdroj: Kirsty Wigglesworth-WPA Pool/Getty Images
ZAUJÍMAVOSTI BRITSKÁ KRÁĽOVSKÁ RODINA DETI DUŠEVNÉ ZDRAVIE KRÁĽOVSKÉ RODINY
Cieľom projektu je podporiť sociálny a emocionálny rozvoj najmenších a zároveň poskytnúť užitočný nástroj rodinám, odborníkom v oblasti vzdelávania a charitatívnym organizáciám.

Filmy, ktoré vznikli pod záštitou Royal Foundation Centre for Early Childhood, sú od dnešného dňa dostupné na YouTube. Hlavný animovaný film dopĺňa šesť kratších videí, ktoré vysvetľujú konkrétne témy. Celá séria je dostupná aj vo walesčine a britskej posunkovej reči, čím sa zabezpečuje širšia prístupnosť pre rôznorodé publikum.

Kate vo vyhlásení zdôraznila, že rané detstvo predstavuje zlatú príležitosť na budovanie silných základov pre zdravie a šťastie v dospelosti. Nové animácie podľa nej ukazujú, ako môžu dospelí prostredníctvom každodenných láskavých interakcií prispieť k rozvoju týchto základných schopností. „Tieto základné sociálne a emocionálne zručnosti sú nevyhnutné pre vytváranie zdravých vzťahov a predstavujú stavebné kamene, ktoré nás sprevádzajú celým životom,“ uviedla.

Súvisiace témy
BRITSKÁ KRÁĽOVSKÁ RODINA DETI DUŠEVNÉ ZDRAVIE KRÁĽOVSKÉ RODINY
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Kirsty Wigglesworth-WPA Pool/Getty Images
Kate Middleton spúšťa nový projekt. Princezná z Walesu predstavila animované filmy na podporu rozvoja detí pred hodinou
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky pred 2 hodinami
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 3 hodinami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 3 hodinami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary dnes o 14:10
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo dnes o 14:00
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 dnes o 13:38
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série dnes o 12:41
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Donald Trump Správy počasie
Viac
Lukašenko neplánuje znovu kandidovať. Bieloruský prezident tvrdí, že nástupcom nebude jeho syn
pred 13 minútami
Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia
pred 53 minútami
Liek na cukrovku mení zloženie. Pacienti si musia dať pozor na predávkovanie
pred hodinou

Najnovšie

