Cieľom projektu je podporiť sociálny a emocionálny rozvoj najmenších a zároveň poskytnúť užitočný nástroj rodinám, odborníkom v oblasti vzdelávania a charitatívnym organizáciám.
Filmy, ktoré vznikli pod záštitou Royal Foundation Centre for Early Childhood, sú od dnešného dňa dostupné na YouTube. Hlavný animovaný film dopĺňa šesť kratších videí, ktoré vysvetľujú konkrétne témy. Celá séria je dostupná aj vo walesčine a britskej posunkovej reči, čím sa zabezpečuje širšia prístupnosť pre rôznorodé publikum.
Kate vo vyhlásení zdôraznila, že rané detstvo predstavuje zlatú príležitosť na budovanie silných základov pre zdravie a šťastie v dospelosti. Nové animácie podľa nej ukazujú, ako môžu dospelí prostredníctvom každodenných láskavých interakcií prispieť k rozvoju týchto základných schopností. „Tieto základné sociálne a emocionálne zručnosti sú nevyhnutné pre vytváranie zdravých vzťahov a predstavujú stavebné kamene, ktoré nás sprevádzajú celým životom,“ uviedla.
Na výrobe filmov sa podieľal aj tím ilustrátorov a odborníkov z praxe. Princezná sa v júni stretla s niektorými z nich počas tvorivého workshopu v sídle svojej nadácie, ktorá vznikla v roku 2021.
Kate zároveň podčiarkla širší spoločenský význam projektu: „Raný vek predstavuje posvätnú príležitosť zmeniť naše spoločnosti k lepšiemu. Pestovaním týchto schopností u našich detí vychovávame generáciu, ktorá bude lepšie pripravená čeliť výzvam budúcnosti.“
Princezná z Walesu je momentálne mimo verejných povinností, keďže po ukončení chemoterapie pokračuje v postupnom návrate k pracovným aktivitám. Projekt animácií však jasne ukazuje, že téma detstva zostáva v centre jej záujmu aj počas obdobia zotavovania.