Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. augusta 2025 o 15:35
Čas čítania 0:58
Zdenka Hvolková

Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc

Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
Zdroj: Lego
ZAUJÍMAVOSTI LEGO MÓDA NIKE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po úspechu prvej spoločnej kolekcie sa značky Nike a LEGO opäť spájajú, aby fanúšikom priniesli dve nové originálne stavebnice.

Novinky nesú názvy Nike Dunk Trickshot a Slam Dunk a opäť dokazujú, že aj kocky môžu rozprávať príbehy zo sveta športu a streetwearu.

Nike Dunk Trickshot pozostáva zo 454 dielikov a stavia na klasickom dizajne tenisiek Nike Dunk, konkrétne v červeno-bielej farebnej kombinácii, ktorá pravdepodobne odkazuje na slávny model „St. John’s“. Dominantou je LEGO verzia nízkej tenisky, ktorá slúži ako pohyblivá platforma. Na nej stojí LEGO figúrka, ktorú možno nasmerovať na miniatúrny basketbalový kôš a predvádzať tak rôzne trick shoty. Celá zostava je interaktívna a hravá, určená nielen na vystavenie, ale aj na reálnu zábavu.

lego nike collab lego nike collab lego nike collab lego nike collab
Zobraziť galériu
(4)
Odporúčané
Puma zdvíha úroveň a v najnovšej kolekcii sa spojila s Balenciagou. Výsledkom sú futuristicke kúsky Puma zdvíha úroveň a v najnovšej kolekcii sa spojila s Balenciagou. Výsledkom sú futuristicke kúsky 24. júna 2025 o 9:32

Druhý set, Slam Dunk, je rozsiahlejší a zložený z 809 dielikov. Zachytáva špecifický moment basketbalového zápasu, konkrétne hráča v skoku. Súčasťou sú detailne prepracované prvky ako predná časť ihriska, funkčné skóre a dokonca aj miniatúrni fanúšikovia v hľadisku. Stavebnica tak ponúka dynamickú scénu, ktorá kombinuje športovú energiu so známou LEGO estetikou.

lego nike collab lego nike collab
Zobraziť galériu
(2)
Odporúčané
Nike predstavil tenisky na pamiatku Kobe Bryanta. Pozri si premyslené detaily Nike predstavil tenisky na pamiatku Kobe Bryanta. Pozri si premyslené detaily 11. júna 2025 o 11:20

Nové sety ukazujú, ako môže spolupráca dvoch silných značiek prekročiť hranice bežného merchandisingu. LEGO a Nike tu spájajú svet sneaker kultúry, basketbalu a kreatívneho hrania do jednej zábavnej a zberateľskej formy. Zatiaľ nie je známe, kedy budú nové sety uvedené na trh. Prvá kolekcia sa predávala za cenu 100 dolárov (cca 92 eur), no zatiaľ nie je potvrdené, či sa aj nové stavebnice budú pohybovať v podobnej cenovej hladine.

Pre zberateľov, fanúšikov tenisiek aj nadšencov LEGO je to každopádne ďalší dôvod tešiť sa na originálny spôsob, ako si obľúbené prvky kultúry postaviť vlastnými rukami.

Odporúčané
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas 8. augusta 2025 o 10:05
Odporúčané
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série 8. augusta 2025 o 12:41
Odporúčané
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 8. augusta 2025 o 13:38
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
LEGO MÓDA NIKE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Lego
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
včera o 11:00
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
refresher+
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
pred 6 minútami
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
refresher+
Odporúčané
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
dnes o 07:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
Storky
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Nová kolekcia Louis Vuitton mieša luxus s uniformnou estetikou
Známy český fitness influencer sa oženil. Zablahoželal mu aj Rytmus
Lifestyle news
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 6 minútami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 31 minútami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 pred 2 hodinami
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série pred 3 hodinami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas dnes o 10:05
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica USA Polícia SR Donald Trump
Viac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
pred 16 minútami
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
pred 56 minútami
Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy)
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
refresher+
Odporúčané
Slováci opísali, ako sa im býva v tiny house či drevodome: Ľudia z generačných domov si nevedia predstaviť obytný minimalizmus
dnes o 07:00
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
Instagram prichádza až s tromi novými funkciami. Odteraz môžeš vidieť aj polohu tvojich priateľov
včera o 08:51
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
V spolupráci
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
pred 2 dňami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida
včera o 13:39
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur
včera o 12:01
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
pred hodinou
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Návšteva Muskovho syna v Bielom dome ovládla internet: Prezidentovi povedal, aby bol ticho. Na stôl mu položil šušeň
13. 2. 2025 18:11
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Osobnosti Všetko
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
refresher+
Odporúčané
Influencerka Nutelindochka skrášľuje bytovku z vlastnej iniciatívy: Niektorí susedia frfľali
pred 3 dňami
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda
včera o 17:43
Kým Post Malone cestuje do Európy, v USA zatkli jeho posadnutú stalkerku. V minulosti mu skočila pod auto
včera o 19:07
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
Hudba
pred 5 minútami
refresher+
Ako umelci vnímajú festivaly? FVLCRVM začínal s kapelou, Berlin Manson pomohla náhoda
pred 5 minútami
Zisťovali sme, aký vplyv majú festivaly na slovenských hudobníkov.
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
pred 2 hodinami
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
dnes o 10:05
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
REFRESHNI SI PLAYLIST: Emotívny vizuál od Justina Biebera, tvrdý rap Dollara Prynca aj herec z Harryho Pottera v klipe Ed Sheerana
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
včera o 11:00
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
V spolupráci
5 lunaparkov v Európe, ktoré musíš navštíviť aspoň raz za život. Jeden z nich sa nachádza hneď za hranicami Slovenska
pred 2 dňami
Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii
Po 23 rokoch je legendárna česká hra Mafia späť: The Old Country odhalí temné začiatky gangov na Sicílii
dnes o 08:21
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 3 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
pred 3 dňami
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
pred 2 dňami
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia