Po úspechu prvej spoločnej kolekcie sa značky Nike a LEGO opäť spájajú, aby fanúšikom priniesli dve nové originálne stavebnice.
Novinky nesú názvy Nike Dunk Trickshot a Slam Dunk a opäť dokazujú, že aj kocky môžu rozprávať príbehy zo sveta športu a streetwearu.
Nike Dunk Trickshot pozostáva zo 454 dielikov a stavia na klasickom dizajne tenisiek Nike Dunk, konkrétne v červeno-bielej farebnej kombinácii, ktorá pravdepodobne odkazuje na slávny model „St. John’s“. Dominantou je LEGO verzia nízkej tenisky, ktorá slúži ako pohyblivá platforma. Na nej stojí LEGO figúrka, ktorú možno nasmerovať na miniatúrny basketbalový kôš a predvádzať tak rôzne trick shoty. Celá zostava je interaktívna a hravá, určená nielen na vystavenie, ale aj na reálnu zábavu.
Druhý set, Slam Dunk, je rozsiahlejší a zložený z 809 dielikov. Zachytáva špecifický moment basketbalového zápasu, konkrétne hráča v skoku. Súčasťou sú detailne prepracované prvky ako predná časť ihriska, funkčné skóre a dokonca aj miniatúrni fanúšikovia v hľadisku. Stavebnica tak ponúka dynamickú scénu, ktorá kombinuje športovú energiu so známou LEGO estetikou.
Nové sety ukazujú, ako môže spolupráca dvoch silných značiek prekročiť hranice bežného merchandisingu. LEGO a Nike tu spájajú svet sneaker kultúry, basketbalu a kreatívneho hrania do jednej zábavnej a zberateľskej formy. Zatiaľ nie je známe, kedy budú nové sety uvedené na trh. Prvá kolekcia sa predávala za cenu 100 dolárov (cca 92 eur), no zatiaľ nie je potvrdené, či sa aj nové stavebnice budú pohybovať v podobnej cenovej hladine.
Pre zberateľov, fanúšikov tenisiek aj nadšencov LEGO je to každopádne ďalší dôvod tešiť sa na originálny spôsob, ako si obľúbené prvky kultúry postaviť vlastnými rukami.