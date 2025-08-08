Kategórie
dnes 8. augusta 2025 o 12:41
Čas čítania 1:11
Zdenka Hvolková

Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série

Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série
Zdroj: DreamWorks Pictures & Paramount Pictures
FILMY A SERIÁLY MICHAEL BAY SCI-FI FILMY TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS
Legendárny režisér Michael Bay sa podľa najnovších správ zrejme opäť vracia k filmovej sérii Transformers, ktorú pomohol presláviť po celom svete

Po ôsmich rokoch od posledného dielu Transformers: The Last Knight (2017), ktorý síce zarobil 605 miliónov dolárov (cca 557 miliónov eur), no bol zároveň komerčne aj kriticky najhoršie prijatým filmom série, má Bay v pláne režírovať nový projekt.

Informáciu priniesol Matt Belloni z Puck News s tým, že Bay tentokrát inicioval návrat sám a nešlo o pozvanie zo strany štúdia Paramount. Na scenári pracuje Jordan VanDina, známy napríklad komédiou The Binge. Zatiaľ nie je jasné, v akom štádiu je vývoj filmu ani to, či Bay skutočne zasadne na režisérsku stoličku. Otázne rovnako je, či pôjde o pokračovanie pôvodnej série, vstup do rebootovaného sveta alebo o úplne nový začiatok.

Michael Bay pri tvorbe filmu.
Michael Bay pri tvorbe filmu. Zdroj: Universal Pictures

Filmová séria Transformers zažila najväčší úspech práve počas Bayovej éry. Prvých päť filmov dohromady zarobilo takmer 4 miliardy eur. Napriek obrovskému komerčnému úspechu však kvalita filmov pravidelne čelila ostrej kritike a postupne začal upadať aj záujem divákov. Po Bayovom odchode sa séria snažila nájsť nový smer - vznikol napríklad sólový film Bumblebee a neskôr aj Transformers: Rise of the Beasts. Hoci oba filmy priniesli sviežejší prístup a pozitívnejšie recenzie, ich tržby zaostávali za očakávaniami.

Naposledy sa štúdio pokúsilo o nový začiatok s animovaným filmom Transformers One, ktorý mal ambíciu odštartovať trilógiu. Napriek priaznivým hodnoteniam však film zarobil iba 129 miliónov dolárov (cca 119 miliónov eur), čo zrejme ovplyvnilo rozhodnutie nepokračovať v plánovanom pokračovaní.

Transformers
Zdroj: Paramount Pictures

Bay medzitým mimo série Transformers nenašiel výraznejší komerčný úspech - jeho film 6 Underground síce zaujal na Netflixe, no bol kritizovaný. Jeho snímka Ambulance síce získala priaznivejšie ohlasy, v kinách sa však stala prepadákom. Možno aj preto sa režisér rozhodol vrátiť ku konceptu, s ktorým mal najväčší úspech. Ak si však dokáže vziať ponaučenie z minulých dielov a prepojí svoju typickú akciu s lepšími postavami a príbehom, môže to byť návrat, z ktorého budú ťažiť všetky strany.

MICHAEL BAY SCI-FI FILMY TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: DreamWorks Pictures & Paramount Pictures
