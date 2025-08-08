Legendárny režisér Michael Bay sa podľa najnovších správ zrejme opäť vracia k filmovej sérii Transformers, ktorú pomohol presláviť po celom svete
Po ôsmich rokoch od posledného dielu Transformers: The Last Knight (2017), ktorý síce zarobil 605 miliónov dolárov (cca 557 miliónov eur), no bol zároveň komerčne aj kriticky najhoršie prijatým filmom série, má Bay v pláne režírovať nový projekt.
Informáciu priniesol Matt Belloni z Puck News s tým, že Bay tentokrát inicioval návrat sám a nešlo o pozvanie zo strany štúdia Paramount. Na scenári pracuje Jordan VanDina, známy napríklad komédiou The Binge. Zatiaľ nie je jasné, v akom štádiu je vývoj filmu ani to, či Bay skutočne zasadne na režisérsku stoličku. Otázne rovnako je, či pôjde o pokračovanie pôvodnej série, vstup do rebootovaného sveta alebo o úplne nový začiatok.
Filmová séria Transformers zažila najväčší úspech práve počas Bayovej éry. Prvých päť filmov dohromady zarobilo takmer 4 miliardy eur. Napriek obrovskému komerčnému úspechu však kvalita filmov pravidelne čelila ostrej kritike a postupne začal upadať aj záujem divákov. Po Bayovom odchode sa séria snažila nájsť nový smer - vznikol napríklad sólový film Bumblebee a neskôr aj Transformers: Rise of the Beasts. Hoci oba filmy priniesli sviežejší prístup a pozitívnejšie recenzie, ich tržby zaostávali za očakávaniami.
Naposledy sa štúdio pokúsilo o nový začiatok s animovaným filmom Transformers One, ktorý mal ambíciu odštartovať trilógiu. Napriek priaznivým hodnoteniam však film zarobil iba 129 miliónov dolárov (cca 119 miliónov eur), čo zrejme ovplyvnilo rozhodnutie nepokračovať v plánovanom pokračovaní.
Bay medzitým mimo série Transformers nenašiel výraznejší komerčný úspech - jeho film 6 Underground síce zaujal na Netflixe, no bol kritizovaný. Jeho snímka Ambulance síce získala priaznivejšie ohlasy, v kinách sa však stala prepadákom. Možno aj preto sa režisér rozhodol vrátiť ku konceptu, s ktorým mal najväčší úspech. Ak si však dokáže vziať ponaučenie z minulých dielov a prepojí svoju typickú akciu s lepšími postavami a príbehom, môže to byť návrat, z ktorého budú ťažiť všetky strany.