Len nedávno sme ťa informovali o tom, že trailer k tretiemu dielu jednej z najväčších filmových sérií histórie, Avatar: Fire and Ash, unikol online a naznačuje temnejšiu kapitolu vo svete Pandory. Teraz je trailer dostupný oficiálne online a predstavuje nám jeden z najočakávanejších filmov nadchádzajúcich rokov.

Napriek tomu, že medzi prvým a druhým dielom ubehlo viac než desaťročie, James Cameron má so svetom Pandory ešte veľké plány. Do roku 2030 by malo prísť až päť častí, pričom tvorcovia zvažujú aj ďalšie pokračovania. Ide o mimoriadne ambiciózny projekt, ktorý môže byť nesmierne úspešný.

Zdroj: Youtube / Avatar

Film Avatar: Fire and Ash bude mať premiéru v kinách už tento december. Trailer ukazuje Pandoru v celkom novom svetle - doslova. Po vode prichádza oheň. Diváci sa prvýkrát zoznámia s novým kmeňom ohňových Na’vi, ktorí, na rozdiel od mierumilovného vodného klanu z druhého dielu, pôsobia agresívne, nekompromisne a vychádzajú z úplne inej filozofie. Ich motiváciou je hnev a zúfalstvo, čo trailer podčiarkuje dramatickými zábermi zničených lesov a horiacich dedín.

„Ak existuje čokoľvek, čo môžeš urobiť. Potom to musíš urobiť,“ znie v traileri hlas jednej z postáv, ktorá prehovára k dieťaťu, pričom sa ich dialóg strieda s dramatickými zábermi ohnivých bojov. Práve nové, ohnivé, charaktery budú kľúčom k príbehu tretieho dielu. Fanúšikovia už teraz špekulujú o význame jednotlivých scén a o tom, aký osud čaká známe postavy ako Jake Sully či Neytiri.

Ako je u Camerona zvykom, aj tentoraz sa môžeme pripraviť na revolúciu vo vizuálnych efektoch. Trailer ukazuje scény, ktoré doslova vyrážajú dych - od bojových výjavov, cez ohnivé dažde, až po detailné tvárové animácie postáv. 3D technológia a motion capture sú opäť posunuté na novú úroveň.

Film Avatar: Fire and Ash má naplánovanú svetovú premiéru na december 2025 a očakáva sa, že pôjde o jeden z najväčších kasových trhákov roka. Prvé dva diely spolu zarobili vyše 5,2 miliardy dolárov, pričom Avatar: The Way of Water sa umiestnil medzi najzárobkovejšími filmami všetkých čias.