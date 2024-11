O tragédii Titanicu bolo natočených niekoľko filmov, vyšlo viacero kníh a dodnes sa šíri množstvo rôznych príbehov. Jeden z najsilnejších a najmedializovanejších bol, je a ešte dlho bude ten o sirotách z Titanicu, ktorých korene siahajú do Serede.

„To je moje dítě, co děláš idiote, nech ho na pokoji,“ kričal vystrašený muž s kufríkom v ruke, ktorý si bral do náručia svojho syna a snažil sa zachrániť v útrobách potápajúceho sa Titanicu.

Táto scéna, v ktorej sa Jack a Rose snažia o záchranu seba aj malého chlapca v takmer zatopenej uličke, má oveľa širší a hlbší kontext, ako by si mohol ktokoľvek myslieť. Tvorcovia filmu nechali monológ muža v českom jazyku, a to dokonca aj v pôvodnom znení filmu. Domnievali sa, že išlo o Čecha, no pravdou je, že Michel Navrátil bol Slovák.

V tomto článku si prečítaš: Kto bol Michel Navrátil a ako sa dostal na Titanic.

Čo sa stalo s jeho synmi a prečo sa stali senzáciou.

Prečo sa po príchode na Slovensko otočili na päte.

Od vodného mlyna priamo medzi smotánku do Nice

Je rok 1902 a mladý rodák zo Serede, Michel (rodený Michal) Navrátil sa vo veku dvadsaťdva rokov vydáva za prácou do zahraničia. Vyučený krajčír, ktorý doma pracoval pri vodnom mlyne, si to namieril priamo na francúzsku riviéru do Nice.

Tam sa spoznal s krásnou mladou Taliankou menom Marcella, s ktorou sa v roku 1907 oženil. Michel a Marcella viedli život na vyššej úrovni a mali veľký potenciál. On mal vlastnú krajčírsku dielňu a medzi jeho klientelu patrila bohatšia vrstva mesta a okolia. Ona sa snažila postupne presadiť ako herečka.

Michel Navrátil Zdroj: Wikimedia Commons

Navrátilovci mali spolu dve deti. Michel Marcel a Edmonnd Roger vyrastali v plnohodnotnej rodine len krátko. Rok 1912 sa stal absolútne zlomovým pre ich životy ešte dávno predtým, než nastúpili v Southamptone na palubu Titanicu.

Útek za novým životom

Finančné problémy a úpadok biznisu Michela Navrátila podčiarklo odhalenie milostnej aféry medzi jeho ženou a rodinným priateľom, ktorý bol dokonca krstným otcom ich detí. Michel Navrátil sa následne rozviedol s manželkou a deti boli súdom pridelené do starostlivosti matky.

Rodák zo Serede sa mohol so synmi vidieť len raz za týždeň, pričom mu to vôbec nevyhovovalo. Nevedno ako dlho si to celé pripravoval, no isté je, že Veľkonočné sviatky v roku 1912 strávil cestovaním z Nice cez Monte Carlo do Londýna.

Marcelle so synmi Zdroj: Wikimedia Commons

Plán bol nasledujúci: s falošným pasom od svojho kamaráta Louisa Hoffmana sa nalodiť v Southamptone na palubu Titanicu a zobrať chlapcov za oceán do USA. Štvorročný Marcel a dvojročný Edmonnd používali prezývky Lolo a Momon a nikto sa nemohol dozvedieť ich pravú identitu, keďže Michel Navrátil svoje deti prakticky uniesol od matky.