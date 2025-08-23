Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Ružový slon.
dnes 23. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 1:41
Sponzorovaný obsah

Peniaze ovplyvňujú vzťahy aj intimitu. Tretina ľudí sa kvôli ich nedostatku vyhýba randeniu, štvrtina zanedbáva sex

Peniaze ovplyvňujú vzťahy aj intimitu. Tretina ľudí sa kvôli ich nedostatku vyhýba randeniu, štvrtina zanedbáva sex
Zdroj: Unsplash/Claudia van Zyl/na voľné použitie
ZAUJÍMAVOSTI AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX SEXUALITA SEXUÁLNE POMÔCKY
Do partnerských vzťahov a milostného života čoraz výraznejšie zasahujú ekonomické faktory.

Ako ukázal nedávny prieskum, tretina dospelých kvôli finančným problémom rezignovala na randenie, finančný stres ľuďom kazí aj chuť na sex. Mnohí sa namiesto partnerského sexu venujú masturbácii alebo pozeraniu porna.

Ekonomická nestabilita súčasného sveta sa už začala negatívne prejavovať aj v tých najintímnejších aspektoch ľudských životov: vo vzťahoch a v sexe. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti ZipHealth sa približne tretina dospelých kvôli finančnej neistote vyhýba randeniu a novému vzťahu, štvrtina kvôli finančnému stresu zanedbáva partnerský sex a intímny život.

„Viac ako polovica ľudí sa zhoduje na tom, že nedostatok možností na cenovo dostupné rande či romantické stretnutia s partnerom mal negatívny dopad na ich milostný život,“ komentuje zistenia prieskumu Lucie Slováčková, odborníčka na zdravú sexualitu z e-shopu www.ruzovyslon.sk.

Peniaze ako faktor pri randení aj rozchodoch

Do prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, ako ekonomické problémy ovplyvňujú sexuálnu pohodu, túžbu a vzťahy, sa zapojilo tisíc ľudí. Výsledky ďalej ukázali, že približne 40 % ľudí sa vzhľadom na svoju finančnú situáciu cíti vo vzťahoch „nedostatočne“. Asi pätina ľudí sa obáva, že ich partner alebo potenciálny partner ich bude kvôli peniazom negatívne hodnotiť. Finančný stres zároveň spôsobuje, že ľudia vedome zotrvávajú aj v neuspokojivých vzťahoch – približne 20 % ľudí odkladá rozchod, pretože si single život nemôžu dovoliť.

financie, ekonomika, smútok, žena, peniaze
Zdroj: Pexels / Karolina Grabowska

Sólo erotika a pornografia ako kompenzácia

Ľudia, ktorí sa kvôli peniazom vyhýbajú partnerskému sexu, hľadajú alternatívy. „Zatiaľ čo najviac z nich (v priemere 40 %) sa spolieha na masturbáciu a ďalšie sólo erotické aktivity, približne tretina respondentov hľadá uspokojenie v pornografickom obsahu. Asi 5 % dospelých potom využíva AI nástroje typu erotických chatbotov,“ spresňuje Lucie Slováčková.

vzťah, pár, dvojica, muž a žena, posteľ, sex
Zdroj: Pexels/Roman Odintsov/na voľné použitie (ilustračná fotografia)

Finančne spokojní ľudia majú viac sexu aj lepšie libido

Prieskum tiež potvrdil, že práve finančná stabilita a spokojnosť s vlastnou ekonomickou situáciou sa prejavuje vo väčšej emočnej aj sexuálnej spokojnosti vo vzťahu. Ľudia, ktorých netrápia problémy spojené s peniazmi, sú oproti finančne vystresovaným jedincov až dvakrát častejšie úplne spokojní so svojím milostným životom a dvakrát menej často zažívajú úzkosť spojenú so sexuálnym výkonom. „Finančne spokojní dospelí tiež vykazujú častejší sex, sú vo svojom milostnom živote istejší a tešia sa dobrému libidu,“ uzatvára odborníčka.

😈💋 Trápia ťa problémy v sexuálnom živote alebo si ho chceš iba okoreniť? Erotické hračky ho dokážu oživiť a priniesť do neho nové zážitky. Pomôžu ti lepšie spoznať vlastné telo, objaviť nové formy rozkoše a prehĺbiť intimitu s partnerom. Stačí si vybrať hračku, ktorá ti vyhovuje, a nechať sa uniesť fantáziou. Skúsiť môžeš napríklad:
👉 Kožené putá na ruky a nohy BlackRed
👉 Bijoux Indiscrets afrodiziakálny masážny olej Caramel Cavalier
👉 Párový vibrátor Viva s diaľkovým ovládaním
👉 Vibrační párový masturbátor Stag–Beetle 
👉 Masážna hlavica AkuWand Next Gen
 👉 Adore G Vibe tlakový vibrátor
Zdroj: ziphealth.co
Náhľadový obrázok: Dupe Photos / julieta frontera a Pexels / Timur Weber
pred 2 dňami
