Tento napínavý príbeh zo sveta Formuly 1 sa dostal do kín len nedávno, ale už sa chystá ďalší diel.
F1: Film sa rýchlo stal jedným z najväčších filmových hitov tohto roka. Snímku, ktorú nakrútili Joseph Kosinski a Jerry Bruckheimer, si budeš môcť pozrieť z pohodlia vlastnej postele.
Služba WhenToStream prišla s dátumom streamovacej premiéry. Podľa nej by mal byť film dostupný v piatok 22. augusta na Apple TV+.
Štúdio Apple však túto informáciu zatiaľ nepotvrdilo, takže na oficiálny dátum si budeme musieť počkať. Medzitým si ho však môžeš pozrieť v kinách.
Film už na začiatku zaznamenal obrovský úspech, v tržbách prekonal očakávania. Počas otváracieho víkendu obrdžal globálne tržby na úrovni 146 miliónov dolárov, čím prekonal očakávania a zaradil sa medzi najúspešnejšie kino-projekty roka. Apple má tak na konte po dlhej dobe prvý filmový trhák.