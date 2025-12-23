Kategórie
dnes 23. decembra 2025 o 13:32
Čas čítania 0:48
Michal Drahný

VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere

VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
Zdroj: A24
Hlavného hrdinu najnovšieho filmu štúdia A24 stvárňuje Timothée Chalamet, ktorý je tiež tvárou jednej z najzaujímavejších filmových marketingových kampaní za posledné roky.

Film o stolnom tenistovi Martym Mauserovi sa vo filmovom svete nedá celkom prehliadnuť vďaka jeho masívnemu marketingu. Všade sú prítomní hráči stolného tenisu, ľudia s maskami pingpongových loptičiek, Empire State Building sa rozžiari na oranžovo, exkluzívny merch je dostupný ešte pred vydaním filmu a vzducholoď Marty Supreme lieta nad niekoľkými americkými mestami.

via GIPHY

Teraz film získal reklamu, akú ešte nikto nemal, v novom videu z Las Vegas. Timothée Chalamet v ňom stojí na obrovskej pingpongovej loptičke a kričí do sveta, že na Vianoce, 25. decembra, vyjde v amerických kinách film Marty Supreme. Ale čo je tá loptička?

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Marty Supreme (@martysupreme)

Loptička, na ktorej stojí, je aréna The Sphere v srdci Las Vegas, ktorej povrch pokrýva najväčší LED displej na svete. Na ňom sa premieta oranžová farba pingpongovej loptičky a nápisy, že Marty Supreme bude čoskoro v kinách, spolu s reklamou na aplikáciu Cash App.

U nás bude film v kinách uvedený na prelome roka, no kritici ho už mali možnosť vidieť. Na serveri Rotten Tomatoes, ktorý zhromažďuje všetky recenzie od kritikov, film zatiaľ získal hodnotenie 95 percent. Mnoho magazínov ho dokonca zaraďuje medzi svoje najobľúbenejšie filmy roku 2025.

