dnes 23. decembra 2025 o 10:31
Čas čítania 1:08
Michaela Kedžuchová

Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad

Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
Zdroj: instagram / @heatedrivalrycrave
Seriál Heated Rivarly s LGBTQ tematikou si získal srdcia fanúšikov a dostáva výnimočné hodnotenia.

Hoci sa pozornosť divákov v posledných dvoch mesiacoch sústreďuje najmä na seriál IT: Welcome to Derry, ktorý je momentálne najsledovanejším titulom na HBO Max, výraznú pozornosť si získal aj seriál Heated Rivalry, ktorý sa umiestňuje na druhom mieste sledovanosti. Pri tomto seriáli ide o originálnu produkciu platformy Crave.

Seriál, zameraný na romantický vzťah dvoch profesionálnych hokejistov, odvysielal svoju piatu epizódu s názvom I’ll Believe in Anything. Táto epizóda dosiahla na portáli IMDb hodnotenie 10/10 od používateľov. Ide o mimoriadne zriedkavý jav – rovnaké hodnotenie dosiahla v histórii televíznych seriálov už len jedna ďalšia epizóda, konkrétne Ozymandias zo seriálu Breaking Bad.

imdb heated rivalry
Zdroj: imdb.com
Hodnotenie 10/10 neznamená, že všetky jednotlivé recenzie majú maximálne skóre, ale že celkový priemer hodnotení dosiahol túto úroveň vďaka veľmi vysokému počtu pozitívnych hlasov.

Seriál Heated Rivalry je zatiaľ len v polovici svojej prvej série. Jeho oficiálny popis znie: „Dvaja hokejoví hviezdni hráči sa zapletú do tajného romantického vzťahu, ktorý sa rozvíja počas rokov, zatiaľ čo sa snažia dosiahnuť športové úspechy a vyrovnať sa s osobnými citmi.“

Z pohľadu celkového hodnotenia na IMDb má seriál Breaking Bad priemer 9,5/10, zatiaľ čo Heated Rivalry dosahuje hodnotenie 9,1/10, čo ho taktiež radí medzi vysoko hodnotené produkcie. V kontexte internetových hodnotení ide o výrazný úspech, najmä vzhľadom na to, že ide o seriál s LGBTQ tematikou, ktorá býva na hodnotiacich platformách často vystavená negatívnym narážkam.

Pridávame aj zoznam top 10 najlepšie hodnotených seriálových epizód na IMDb.

Breaking Bad – Ozymandias – 10/10
Heated Rivalry – I’ll Believe in Anything – 10/10
Six Feet Under – Everyone’s Waiting – 9.9/10
Bojack Horseman – The View from Halfway Down – 9.9/10
Vinland Saga – End of the Prologue – 9.9/10
Avatar: The Last Airbender – Sozin’s Comet Part 4 – 9.9/10
Better Call Saul – Plan and Execution – 9.9/10
Code Geass – Re; - 9.9/10
Breaking Bad – Face Off – 9.9/10
Succession – Connor’s Wedding – 9.9/10
HBO MAX NAJLEPŠIE HBO SERIÁLY
