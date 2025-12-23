Seriál Heated Rivarly s LGBTQ tematikou si získal srdcia fanúšikov a dostáva výnimočné hodnotenia.
Hoci sa pozornosť divákov v posledných dvoch mesiacoch sústreďuje najmä na seriál IT: Welcome to Derry, ktorý je momentálne najsledovanejším titulom na HBO Max, výraznú pozornosť si získal aj seriál Heated Rivalry, ktorý sa umiestňuje na druhom mieste sledovanosti. Pri tomto seriáli ide o originálnu produkciu platformy Crave.
Seriál, zameraný na romantický vzťah dvoch profesionálnych hokejistov, odvysielal svoju piatu epizódu s názvom I’ll Believe in Anything. Táto epizóda dosiahla na portáli IMDb hodnotenie 10/10 od používateľov. Ide o mimoriadne zriedkavý jav – rovnaké hodnotenie dosiahla v histórii televíznych seriálov už len jedna ďalšia epizóda, konkrétne Ozymandias zo seriálu Breaking Bad.
Seriál Heated Rivalry je zatiaľ len v polovici svojej prvej série. Jeho oficiálny popis znie: „Dvaja hokejoví hviezdni hráči sa zapletú do tajného romantického vzťahu, ktorý sa rozvíja počas rokov, zatiaľ čo sa snažia dosiahnuť športové úspechy a vyrovnať sa s osobnými citmi.“
Z pohľadu celkového hodnotenia na IMDb má seriál Breaking Bad priemer 9,5/10, zatiaľ čo Heated Rivalry dosahuje hodnotenie 9,1/10, čo ho taktiež radí medzi vysoko hodnotené produkcie. V kontexte internetových hodnotení ide o výrazný úspech, najmä vzhľadom na to, že ide o seriál s LGBTQ tematikou, ktorá býva na hodnotiacich platformách často vystavená negatívnym narážkam.
Breaking Bad – Ozymandias – 10/10
Heated Rivalry – I’ll Believe in Anything – 10/10
Six Feet Under – Everyone’s Waiting – 9.9/10
Bojack Horseman – The View from Halfway Down – 9.9/10
Vinland Saga – End of the Prologue – 9.9/10
Avatar: The Last Airbender – Sozin’s Comet Part 4 – 9.9/10
Better Call Saul – Plan and Execution – 9.9/10
Code Geass – Re; - 9.9/10
Breaking Bad – Face Off – 9.9/10
Succession – Connor’s Wedding – 9.9/10