Autor hitu Driving Home for Christmas zomrel v okruhu svojej rodiny.
Spevák Chris Rea zomrel vo veku 74 rokov, uviedol hovorca jeho rodiny. O smrti informoval portál BBC.
Okrem obľúbeného sviatočného hitu Driving Home for Christmas zaznamenal Rea úspech koncom 70. a v 80. rokoch s piesňami Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance a The Road To Hell.
„Zomrel pokojne v nemocnici po krátkej chorobe, obklopený rodinou,“ uvádza sa vo vyhlásení jeho manželky a dvoch detí. Hudobníkovi predtým diagnostikovali rakovinu pankreasu a v roku 2001 mu pankreas odstránili.
Rea sa narodil v Middlesbrough talianskemu otcovi a írskej matke – jeho rodina podnikala v zmrzlinárstve a Rea dokonca absolvoval vodičskú skúšku v otcovej zmrzlinárskej dodávke.