Nová vedecká štúdia prináša alarmujúci pohľad na budúcnosť európskych Álp. Ak sa globálne klimatické politiky zásadne nezmenia, ikonickú horskú krajinu čaká dramatická premena.
Podľa výskumu vedeného ETH Zürich a publikovaného v časopise Nature Climate Change zmizne pri súčasnom tempe globálneho otepľovania do roku 2100 až 97 percent ľadovcov v strednej Európe. To znamená, že z približne 3 200 ľadovcov by prežilo len okolo 110 ľadovcov v Alpách. Pyreneje majú prísť o svoje posledné ľadovce už v polovici 30. rokov.
Autor štúdie Lander Van Tricht upozorňuje, že najkritickejšie obdobie príde už veľmi skoro. Takzvaný „vrchol vymierania“ ľadovcov má nastať krátko po roku 2025, pričom väčšina alpského ľadu sa roztopí v priebehu nasledujúcich dvoch dekád.
„Alpy, ako ich dnes poznáme, sa do konca storočia úplne zmenia. Krajina bude iná a mnohé lyžiarske strediská stratia prístup k ľadovcom,“ vysvetľuje.
Dôsledky však nebudú len vizuálne. Aj malé ľadovce zohrávajú dôležitú úlohu v zásobovaní vodou, miestnych ekosystémoch a cestovnom ruchu. Ich úbytok môže ovplyvniť horské obce, poľnohospodárstvo aj ekonomiku regiónov závislých od zimnej sezóny.
Vedci zároveň zdôrazňujú, že scenár nie je úplne beznádejný. Ak by sa podarilo udržať globálne oteplenie na úrovni 1,5 až 2 °C, mohli by sa zachrániť stovky alpských ľadovcov a desaťtisíce po celom svete. „Každý jednotlivý ľadovec môže mať význam,“ pripomína Van Tricht. Čas na zmenu sa však rýchlo kráti.