Koralové útesy, ktoré patria medzi najdôležitejšie ekosystémy na Zemi, čelia kolapsu. Podľa novej správy vedcov už klimatické zmeny prekročili hranicu, po ktorej sa ich úpadok stáva takmer nezvratným.
Globálne otepľovanie sa vyvíja rýchlejšie, než vedci predpokladali, a koralové útesy po celom svete sú na pokraji nezvratného kolapsu. Odborníci hovoria o prvom „bode zlomu“, teda momente, keď klimatické zmeny spôsobujú trvalé poškodenie ekosystémov, píše TASR.
Na problém upozorňuje správa Global Tipping Points, ktorú zostavilo 160 vedcov z 23 krajín. Dokument varuje, že Zem sa otepľuje takým tempom, že niektoré kľúčové časti planéty už dosiahli kritický bod, z ktorého niet návratu.
Vedci upozorňujú, že ak priemerná teplota na Zemi presiahne hranicu 1,5 °C oproti predindustriálnemu obdobiu, ohrozený bude aj samotný Amazonský prales. Ďalším rizikom je narušenie tzv. Atlantickej meridionálnej cirkulácie (AMOC) – prúdenia, ktoré prináša mierne zimy do severnej Európy.
Posledné dva roky boli najteplejšie v histórii planéty. Oteplenie morí spôsobilo pri 84 percentách svetových koralových útesov vyblednutie a v niektorých prípadoch až ich odumieranie v dôsledku stresu. Koralové útesy sú pritom domovom približne štvrtiny morského života.
„Zmeny sa dejú tragicky rýchlo, či už v klíme, alebo v biosfére,“ upozornil Tim Lenton, environmentálny vedec z Univerzity v Exeteri a hlavný autor správy. Aj keď sú zistenia alarmujúce, Lenton dodáva, že existujú aj pozitívne signály. Po prvýkrát v histórii obnoviteľné zdroje energie vyprodukovali viac elektriny ako uhlie, čo je podľa neho dôkaz, že prechod na udržateľnejšie zdroje je možný. „Nikto nechce byť len traumatizovaný a bezmocný. Stále máme určité možnosti,“ dodal.