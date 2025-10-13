Streamer a ľavicový politický komentátor Hasan Piker sa stal terčom kritiky. Na svojho psa mal používať elektrický obojok. K prípadu sa vyjadrila aj PETA.
Hasan Piker, ktorý má na Twitchi milióny fanúšikov, čelí obvineniam z týrania zvierat, hoci tieto tvrdenia odmieta. Tvrdí, že jeho pes Kaya nosí vibračný výcvikový obojok s pripojeným AirTagom.
Podľa neho sa Kaya nešťastne zachytila pri vstávaní z postele, čo spôsobilo jej výkrik. Kritici však upozorňujú na zelené blikajúce svetlo, ktoré podľa nich patrí elektronickým obojkom, informoval Hollywood Reporter. Ľudia teraz zdieľajú aj staršie video, kde streamer hovorí o takom obojku ako o „veľmi účinnom“.
K situácii sa vyjadrila aj nezisková organizácia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). „Hasan Piker poprel, že by na svojho psa používal elektrický obojok, a my dúfame, že to je pravda, pretože elektrické obojky sú nebezpečné a absolútne kruté. Vystavujú psy riziku popálenín, chronickej úzkosti a neprimeranej agresivity. Pozitívne posilňovanie je oveľa účinnejšia tréningová metóda a nezrazuje dôveru našich zvieracích spoločníkov v nás,“ uviedla PETA pre The Hollywood Reporter.