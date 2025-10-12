Speváčka a herečka Lady Gaga sa objaví v pokračovaní kultovej komédie Diabol nosí Pradu, ktorá sa po dvadsiatich rokoch vracia na filmové plátna.
Lady Gaga sa pridáva k hereckému obsadeniu pripravovaného pokračovania známeho filmu Diabol nosí Pradu. Speváčka a herečka si počas svojho Mayhem Ball Tour našla čas na nakrúcanie, ktoré momentálne prebieha v Miláne. Krátko po štyroch vypredaných koncertoch v londýnskej O2 aréne ju fanúšikovia spozorovali práve tam, kde filmový štáb natáča nové scény, píše Variety.
Pokračovanie nadväzuje na úspešnú komédiu z roku 2006, ktorá vznikla podľa románu Lauren Weisbergerovej. Príbeh pôvodného filmu sledoval mladú novinárku Andy Sachs v podaní Anne Hathaway, ktorá začala pracovať pre prestížny módny magazín Runway pod vedením náročnej šéfredaktorky Mirandy Priestly, stvárnenej Meryl Streep. Film sa stal kultovým zobrazením módneho sveta aj metaforou o moci, ambíciách a osobnom raste.
Nový príbeh sa sústredí na Mirandu Priestly, ktorá sa snaží udržať si vplyv v čase, keď klasické módne magazíny strácajú pozíciu. Postaví sa proti svojej bývalej asistentke Emily, ktorú hrá Emily Blunt. Emily dnes pracuje ako výkonná riaditeľka luxusnej módnej skupiny, od ktorej Miranda potrebuje inzerciu. Nie je zatiaľ jasné, ako sa do deja zapojí Andy, ktorá v prvom filme redakciu opustila a začala pracovať v tlači.
Film uvedie štúdio 20th Century Studios v kinách 1. mája 2026, takmer dvadsať rokov po premiére pôvodného Diabol nosí Pradu. Nakrúcanie prebieha aj v Miláne, kde sa počas módneho týždňa objavili aj Meryl Streep a Stanley Tucci. Ich spoločná prítomnosť na prehliadke Dolce & Gabbana okamžite vyvolala virálny ošiaľ.