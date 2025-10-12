Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. októbra 2025 o 11:07
Čas čítania 0:55
Barbora Fábryová

Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok

FILMY A SERIÁLY FILMY A SERIÁLY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Speváčka a herečka Lady Gaga sa objaví v pokračovaní kultovej komédie Diabol nosí Pradu, ktorá sa po dvadsiatich rokoch vracia na filmové plátna.

Lady Gaga sa pridáva k hereckému obsadeniu pripravovaného pokračovania známeho filmu Diabol nosí Pradu. Speváčka a herečka si počas svojho Mayhem Ball Tour našla čas na nakrúcanie, ktoré momentálne prebieha v Miláne. Krátko po štyroch vypredaných koncertoch v londýnskej O2 aréne ju fanúšikovia spozorovali práve tam, kde filmový štáb natáča nové scény, píše Variety.

Pokračovanie nadväzuje na úspešnú komédiu z roku 2006, ktorá vznikla podľa románu Lauren Weisbergerovej. Príbeh pôvodného filmu sledoval mladú novinárku Andy Sachs v podaní Anne Hathaway, ktorá začala pracovať pre prestížny módny magazín Runway pod vedením náročnej šéfredaktorky Mirandy Priestly, stvárnenej Meryl Streep. Film sa stal kultovým zobrazením módneho sveta aj metaforou o moci, ambíciách a osobnom raste.

Nový príbeh sa sústredí na Mirandu Priestly, ktorá sa snaží udržať si vplyv v čase, keď klasické módne magazíny strácajú pozíciu. Postaví sa proti svojej bývalej asistentke Emily, ktorú hrá Emily Blunt. Emily dnes pracuje ako výkonná riaditeľka luxusnej módnej skupiny, od ktorej Miranda potrebuje inzerciu. Nie je zatiaľ jasné, ako sa do deja zapojí Andy, ktorá v prvom filme redakciu opustila a začala pracovať v tlači.

Film uvedie štúdio 20th Century Studios v kinách 1. mája 2026, takmer dvadsať rokov po premiére pôvodného Diabol nosí Pradu. Nakrúcanie prebieha aj v Miláne, kde sa počas módneho týždňa objavili aj Meryl Streep a Stanley Tucci. Ich spoločná prítomnosť na prehliadke Dolce & Gabbana okamžite vyvolala virálny ošiaľ.

Odporúčané
Prvé oficiálne zábery z natáčania Diabol Nosí Pradu 2: Anne Hathaway je oficiálne späť ako Andy Sachs Prvé oficiálne zábery z natáčania Diabol Nosí Pradu 2: Anne Hathaway je oficiálne späť ako Andy Sachs 21. júla 2025 o 19:16
Odporúčané
Diabol stále nosí Pradu. Pokračovania populárneho filmu sa dočkáme už budúci rok Diabol stále nosí Pradu. Pokračovania populárneho filmu sa dočkáme už budúci rok 23. mája 2025 o 17:56
Odporúčané
Začalo sa natáčanie filmu Diabol nosí Pradu 2. Po 20 rokoch sa vráti aj Meryl Streep či Anne Hathaway Začalo sa natáčanie filmu Diabol nosí Pradu 2. Po 20 rokoch sa vráti aj Meryl Streep či Anne Hathaway 1. júla 2025 o 8:30
Miranda, Diabol nosí Pradu
Zdroj: 20th Century Fox
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FILMY A SERIÁLY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: 20th Century Studios, Getty Images/Emma McIntyre
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 2 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Lifestyle news
Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok pred hodinou
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní pred hodinou
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) včera o 13:36
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr včera o 12:54
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión včera o 09:21
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta včera o 08:52
Ligu majstrov možno už čoskoro uvidíš aj na Netflixe. UEFA mení pravidlá pre streamovacie platformy pred 2 dňami
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu pred 2 dňami
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi pred 2 dňami
Spravodajstvo
Správy počasie Robert Fico Rusko Politici
Viac
Migál tvrdí, že Pellegrini riadi Hlas z pozadia. Prezident má vraj „diabolský plán“, ako zvrhne vládu
pred minútou
Zima bude tento rok poriadne studená. Slováci sa musia pripraviť na časté sneženie
pred 39 minútami
Motoristov aj majiteľov domov čaká vyššie poistné. Zmeny prinesie tretí konsolidačný balík
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
pred 3 dňami
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
pred hodinou
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme
pred 2 dňami
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona
pred 2 dňami
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Zaujímavosti Všetko
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
Slovensko
dnes o 07:00
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
pred 2 dňami
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr
včera o 12:54

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
Filmy a Seriály
pred hodinou
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
pred hodinou
Podľa magazínu Hollywood Reporter sa práve začalo natáčanie nového filmu Jumaji.
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
včera o 12:00
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
včera o 09:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta
včera o 08:52
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 4 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia