Miliardová značka Ocean’s sa po rokoch čakania opäť prebúdza.
George Clooney v rozhovore pre Variety potvrdil, že štvrtý film legendárnej heist série je v aktívnom vývoji a nakrúcanie by sa malo začať už v októbri budúceho roka. Projekt s pracovným názvom Ocean’s 14 má nadviazať na kultovú trilógiu z rokov 2001 – 2007 a zároveň prirodzene reflektovať fakt, že jeho hrdinovia aj herci už nie sú najmladší.
Fanúšikov poteší aj návrat kľúčových tvárí. Účasť už potvrdili Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Don Cheadle či Andy Garcia. Otáznik zatiaľ visí nad ďalšími známymi menami, ktoré sa v sérii objavovali opakovane. Nejasná zostáva aj réžia. Steven Soderbergh sa k značke vracať nechce, no v zákulisí sa čoraz častejšie spomína meno Davida Leitche, známeho svojím dynamickým štýlom.
Príbeh sa má niesť v duchu komédie Going In Style z roku 1979 a sústrediť sa na starnúcich zlodejov, ktorí síce stratili fyzickú rýchlosť, no stále majú náskok v skúsenostiach, dôvtipe a schopnosti improvizovať. Práve tento motív Georga Clooneyho na návrate k sérii oslovil najviac. Nejde o nostalgiu, ale o inteligentné pokračovanie, ktoré dovolí postavám starnúť s gráciou a humorom.
Ocean’s má však oveľa širšie ambície. Warner Bros. pripravuje aj prequel zasadený do 60. rokov, ktorý má režírovať Lee Isaac Chung a v hlavných úlohách sa objavia Margot Robbie a Bradley Cooper, ako rodičia Dannyho a Debbie Oceanovej. Ak sa plány naplnia, Ocean’s 14 nebude len návratom ikonickej partie, ale aj dôkazom, že táto krimi séria má svetu stále čo povedať.