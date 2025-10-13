Po viac než štyroch desaťročiach zmiznú z obrazoviek viaceré hudobné kanály MTV, ktoré dlhé roky patrili medzi najznámejšie v Európe. Ukončenie hudobných kanálov MTV sa týka najmä Európy. V USA zatiaľ úplne nezaniknú.
Podľa BBC sa to týka staníc MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV a MTV Live. Všetky ukončia vysielanie 31. decembra 2025. Hlavný kanál MTV (MTV HD), ktorý sa dnes zameriava najmä na reality šou a zábavu, však zostane v prevádzke.
Zmeny sa netýkajú však len Británie, ale aj iných európskych krajín vrátane Slovenska, a to na prelome rokov 2025 a 2026. Skončiť by mali aj stanice ako TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra či Paramount Network.
Hlavným dôvodom, prečo po 40 rokoch končia hudobné stanice MTV, je presun divákov na internet. Ľudia dnes počúvajú hudbu a sledujú videoklipy najmä na Spotify, Apple Music, YouTube, TikToku, takže televízne hudobné kanály postupne prichádzajú o svojich divákov.
Kanál MTV odštartoval v roku 1981 v USA. Ako prvé na obrazovke zaznelo video „Video Killed the Radio Star“ od skupiny The Buggles, čím sa začala nová éra hudobnej televízie. Európska verzia MTV prišla o šesť rokov neskôr, v roku 1987, a spustila vysielanie klipom „Money for Nothing“ od Dire Straits, píše Rollingstone.