Ryanair kritizuje online agentúry za predražené doplnky.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair obvinila viaceré online cestovné agentúry z neprimeraného zvyšovania cien doplnkových služieb, ako sú výber sedadla či odbavená batožina. Tvrdí, že niektoré sprostredkovateľské portály si účtujú prirážky až v stovkách percent a vyzýva orgány EÚ, aby zasiahli v prospech spotrebiteľov, upozorňujú tvnoviny.sk podľa informácií Euronews.
Podľa prieskumu, ktorý Ryanair zverejnil, napríklad agentúra eDreams ponúkala rezerváciu sedadla za 15,67 eura, zatiaľ čo priamo u dopravcu stála 5,67 eura. Za desaťkilogramovú batožinu si účtovala 27,07 eura, hoci Ryanair si pýta 12,99 eura. U iných agentúr sa rozdiely prejavili podobne. Tix ponúkala sedadlá za 17,50 eura a 20 kilogramov batožiny za 45,59 eura, zatiaľ čo Vola mala pýtať po 25 eur za prednostné nastupovanie a batožinu do desať kilogramov. Ceny priamo u dopravcu pritom predstavujú 17 a 16,99 eura.
Marketingový riaditeľ Dara Brady upozornil, že takýto postup poškodzuje zákazníkov a úrady podľa neho nerobia dosť pre ochranu spotrebiteľov. Ryanair preto vyzval národné regulátory aj vlády členských štátov EÚ, aby zakročili proti prirážkam, ktoré zbytočne zvyšujú celkovú cenu leteniek.
Spoločnosť zároveň cestujúcim odporúča, aby pred nákupom porovnali konečnú cenu vrátane doplnkových služieb. Hoci niektoré agentúry ponúkajú nižšiu cenu samotnej letenky, po pripočítaní batožiny či výberu sedadla môže byť nákup cez sprostredkovateľa drahší než priamy nákup u leteckej spoločnosti.