Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191215 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERGZobraziť všetky (9)
Ďalšie videá
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili 5. 9. 2025 14:00
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? 25. 8. 2025 10:51
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
Ďalší diel Menučka položil na stôl nečakané témy. Sleduj, ako sa s nimi dvojica popasovala
Zoznamovacia šou Refresheru posadila oproti sebe milovníkov počítačových hier a veľkých introvertov. Napriek ich povahe konverzácia plynula príjemne a vyzeralo to tak, že Dominika Patrícia zaujala nielen vzhľadom.
Uprostred rande sa však ukázalo, že sú mladí ľudia na opačných koncoch politického spektra a museli si objasniť svoj názor na viaceré štipľavé témy.
Tento diel Menučka si rozhodne nenechaj ujsť.