Tentokrát sme na našich gastro potulkách navštívili bývalý banícky raj a obľúbenú destináciu mnohých turistov
Bratislavský foodbloger Čoje vytiahol nohy z domu, aby sa presvedčil, či si na reštaurácie v Banskej Štiavnici urobil správny názor. Hoci nás vystríhali mnohé komentáre, nezľakli sme sa a krásne mestečko uprostred hôr sme zobrali útokom.
Ochutnali sme klasický burger, či guláš, no prekvapilo nás vegánske bistro, či grilovaný zubáč. Pozri si príjemné video a zisti, či by sme do Štiavnice zavítali znovu.