dnes 28. novembra 2025 o 18:20
Čas čítania 0:14
Petra Nižnanská

Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem

Spolu s tímom ľudí z Refresheru sme vybehli na vianočné trhy zmapovať, čo ťa na nich môže prekvapiť a čo naopak sklamať.

Vo videu nájdeš porovnanie dvoch klasík za 8,5 € ale aj cenu alkoholického, či nealkoholického punču. Nevynechali sme ani 6 eurové lokše, či teplú kapustnicu. 

Nakoniec ti poradíme, akú najzaujímavejšiu ponuku sme na Hlavnom námestí v Bratislave objavili. Uži si s nami kúsok vianočnej atmosféry a zisti, či sa aj tento rok oplatí vyjsť spod periny a premrznúť pod krásnym stromčekom. 

