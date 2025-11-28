Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Spolu s tímom ľudí z Refresheru sme vybehli na vianočné trhy zmapovať, čo ťa na nich môže prekvapiť a čo naopak sklamať.
Vo videu nájdeš porovnanie dvoch klasík za 8,5 € ale aj cenu alkoholického, či nealkoholického punču. Nevynechali sme ani 6 eurové lokše, či teplú kapustnicu.
Nakoniec ti poradíme, akú najzaujímavejšiu ponuku sme na Hlavnom námestí v Bratislave objavili. Uži si s nami kúsok vianočnej atmosféry a zisti, či sa aj tento rok oplatí vyjsť spod periny a premrznúť pod krásnym stromčekom.