Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny

Herečka Millie Bobby Brown si v posledných rokoch prešla výraznou premenou a platí to aj o jej módnom vkuse.
Millie Bobby Brown, respektíve už Millie Bonnie Bongiovi, na červených kobercoch často siaha po výrazných siluetách a glam lookoch. V bežnom živote ju však často vidieť v outfitoch, ktoré pripomínajú estetiku Y2K, a kombinuje ju s jednoduchými, nositeľnými kúskami – nízky pás, krátke topy, mini sukne, kožené bundy či retro slnečné okuliare.
Outfity pôsobia trendy, fresh a zároveň nenútene. Ak hľadáš spôsob, ako s novým rokom oživiť svoj šatník bez dramatickej zmeny, máme pre teba malú dávku inšpirácie. Vybrali sme kúsky, vďaka ktorým jej štýl zvládneš napodobniť za zlomok ceny.
Náš výber otvárame outfitom, s ktorým sa môžeš inšpirovať pri oslavách príchodu nového roka. Do kombinácie flitrových šiat a bundy, ktorá vyzerá ako keby si ju ukradla frajerovi zo skrine, sme sa zamilovali. Náušnice a retro slnečné okuliare dokonale podčiarkujú celý styling.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Flitrované šaty Reserved – 35,99 €
- Oversize bunda z umelej kože Reserved – 39,99 €
- Náušnice Edited – 29,90 €
Počas turné na promo jej knihy Nineteen Steps sa Millie objavila v koženom sete, ktorý nám pripomína 60. roky. Na ďalších záberoch si môžeš pozrieť, že pod sakom má krátky bralette top v rovnakom odtieni ako čižmy.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Kostýmové sako z eko kože Reserved – 27,99 €
- Minisukňa z imitácie kože Reserved – 15,99 €
- Kazar Členkové čižmy – 205 €
- MANGO Kabelka na rameno – 52,90 €
Opäť tu máme retro styling, tentokrát inšpirovaný módou 70. rokov. Tento outfit môžeš napodobniť počas zimných mesiacov – stačí ti skombinovať dlhý kabát z umelej kožušiny, svetlý denim a topánky na platforme.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- MANGO Džínsy ALEX (štandardný strih) – 27,90 €
- Kožuch Reserved – 65,99 €
- BUFFALO Lodičky MAY DORSAY – 109 €
- Kabelka Calvin Klein – 119,00 €
Millie je dôkazom toho, že aj obyčajný outfit môže byť hot. Takto oblečená sa objavila na evente Florence by Mills x Delsey Paris v obchodnom dome Macy's v New Yorku.
👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Bershka Baggy Džínsy – 35,99 €
- Body s hranatým výstrihom Reserved – 15,99 €
- Členkové kožené topánky na podpätku – 59,99 €
- Pilgrim Náušnice – 19,90 €