20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191932 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat , Mesačné členstvo Basic Multiklub vo Form Factory ZDARMA alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERGZobraziť všetky (8)
Ďalšie videá
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili 5. 9. 2025 14:00
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
Zlákalo nás večerné mesto, a tak sme sa zastavili v Mullet bare a zistili od barmana Kuba napríklad to, aký dostal najvyšší tringelt.
Nová relácia Refresheru ti prináša pohľad do zákulisia rôznych zamestnaní. Chceme ti ukázať, kde pracuje učiteľ, doktorka, či koľko si zarobí dentálna hygienička, či barman.
Prvý si rozhovor s kamerou vyskúšal charizmatický barman Jakub z Mullet baru. Spýtali sme sa ho na plat, kolektív, či skúsenosti. Nevyhol sa však ani štipľavejším otázkam.
Zapni si video a zisti, aké má Kubo skúsenosti s policajtami alebo prečo je najťažšie shakeovať. Zistíš tiež, ako si ťa barman všimne za barom a ktorý drink by si mal túto jeseň ochutnať!