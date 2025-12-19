Skladbu, ktorá bola pre mnohých symbolom Vianoc, zosadila z trónu iná vianočná klasika.
Vianočný hit Last Christmas od skupiny Wham! sa dostal na 1. miesto rebríčka Billboard Global 200, čím zosadil dlhoročnú vianočnú jednotku All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey.
Ide o vôbec prvý prípad od vzniku globálneho rebríčka v roku 2020, keď sa na jeho vrchol dostala iná vianočná skladba než hit Mariah Carey. Jej pieseň z roku 1994 však stále patrí medzi najúspešnejšie vianočné hity histórie a v USA si naďalej drží prvé miesto v domácich rebríčkoch.
Člen skupiny Wham! Andrew Ridgeley pre People označil úspech skladby za výnimočný a pripomenul, že Last Christmas si aj viac než 40 rokov po vydaní udržiava silné miesto v srdciach fanúšikov naprieč generáciami. Zároveň dodal, že by bol na tento úspech určite hrdý aj jej autor George Michael.
Skladba Last Christmas vyšla v roku 1984 a každé Vianoce sa pravidelne vracia na popredné priečky rebríčkov. V Spojených štátoch je dokonca už deväťkrát platinová.