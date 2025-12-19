Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. decembra 2025 o 11:39
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025

Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Zdroj: Instagram/@mariahcarey
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Skladbu, ktorá bola pre mnohých symbolom Vianoc, zosadila z trónu iná vianočná klasika.

Vianočný hit Last Christmas od skupiny Wham! sa dostal na 1. miesto rebríčka Billboard Global 200, čím zosadil dlhoročnú vianočnú jednotku All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey.

Ide o vôbec prvý prípad od vzniku globálneho rebríčka v roku 2020, keď sa na jeho vrchol dostala iná vianočná skladba než hit Mariah Carey. Jej pieseň z roku 1994 však stále patrí medzi najúspešnejšie vianočné hity histórie a v USA si naďalej drží prvé miesto v domácich rebríčkoch.

Člen skupiny Wham! Andrew Ridgeley pre People označil úspech skladby za výnimočný a pripomenul, že Last Christmas si aj viac než 40 rokov po vydaní udržiava silné miesto v srdciach fanúšikov naprieč generáciami. Zároveň dodal, že by bol na tento úspech určite hrdý aj jej autor George Michael.

Odporúčané
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor) Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor) 17. decembra 2025 o 7:20

Skladba Last Christmas vyšla v roku 1984 a každé Vianoce sa pravidelne vracia na popredné priečky rebríčkov. V Spojených štátoch je dokonca už deväťkrát platinová.

Odporúčané
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami 19. decembra 2025 o 10:37
Odporúčané
Formula 1 vstupuje do novej éry. Nadchádzajúca sezóna prinesie zásadné zmeny Formula 1 vstupuje do novej éry. Nadchádzajúca sezóna prinesie zásadné zmeny 19. decembra 2025 o 9:39
Odporúčané
Poznáme meno prvého headlinera Lovestreamu. Robbie Williams vystúpi v Bratislave Poznáme meno prvého headlinera Lovestreamu. Robbie Williams vystúpi v Bratislave 19. decembra 2025 o 8:34
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MARIAH CAREY VIANOCE
Odporúčame
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
dnes o 08:00
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
pred 3 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Storky
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Lifestyle news
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred hodinou
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
pred 2 hodinami
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
dnes o 11:39
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
dnes o 11:00
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
dnes o 10:37
Spravodajstvo
Polícia SR Autonehoda Školstvo Doprava
Viac
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
pred 28 minútami
Slovenskú analýzu vakcín zverejnili vo významnom vedeckom časopise. Vyvrátili ňou Kotlárove tvrdenia
pred hodinou
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sara Rikas so špeciálnou verziou hitu Talk2me, Porsche Boy a WEN predstavili album aj banger o Bratislave
dnes o 11:00
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
12. 12. 2025 9:17
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
pred 3 dňami
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou
15. 12. 2025 14:42
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Čaká nás jubilejný turnaj FNC, koncert Sary Rikas a Luca Brassi oslávi narodeniny. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
11. 12. 2025 17:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 hodinami
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
včera o 16:32
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
1
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
pred 4 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
Móda
pred 50 minútami
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
pred 50 minútami
Rok 2025 ovládla dynamická kombinácia elegancie, jednoduchosti a fresh dizajnérskych prvkov, ktorú musíš vyskúšať.
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
PR správa
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
pred hodinou
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
PR správa
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
pred 2 hodinami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
včera o 13:34
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia