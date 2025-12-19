Organizátori potvrdili aj termín, miesto konania a zvýhodnené ceny vstupeniek pre fanúšikov.
Len včera sme ti priniesli správu o zmene dátumu festivalu Lovestream a už dnes prichádza ďalšia veľká novinka. Organizátori totiž oznámili prvého headlinera piateho ročníka – a je ním jeden z najúspešnejších hudobných umelcov sveta – Robbie Williams.
Britský spevák a skladateľ vystúpi na Starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave v sobotu 8. augusta 2026. Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity, ale aj na skladby z najnovšieho albumu Britpop.
Lovestream Festival 2026 sa uskutoční v termíne 7. až 9. augusta 2026. Pôjde už o piaty ročník festivalu, ktorý si za posledné roky vybudoval silnú pozíciu na slovenskej festivalovej scéne.
Lístky sú v predaji na lovestream.sk a ticketportal.sk. Do 31. 12. 2025 si môžeš zakúpiť sobotný lístok za zvýhodnenú cenu 79 €.