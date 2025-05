Spevák chystá zároveň aj turné.

Legendárny britský spevák ohlásil nový album. Bude sa volať Britpop a žánrovo má reflektovať jednu z najikonickejších ér britskej hudby. Nová hudba spevákovi vyjde ešte tento rok. Spevák o tom informoval na svojom Instagrame.

Vydanie Britpopu spevák ohlásil na jeseň tohto roka, no presný dátum zatiaľ nie je známy. Inšpiráciou pre novú hudbu bola preňho hudba 90. rokov. V tomto čase tvorili ikonické kapely ako Oasis či Pulp, ktorých hity žijú dodnes.

Album bude žiť hudbou 90. rokov

90. roky reflektuje celý dizajn albumu. Na obale je Williams odfotený v teplákovej súprave, ktorú mal na sebe v roku 1995. V tomto období začala jeho sólová kariéra, keď opustil kapelu Take That, v ktorej dovtedy pôsobil.

„Chcel som spraviť taký album, ktorý by som bol býval vydal po odchode z Take That v roku 1995. Vtedy bol Britpop na vrchole a britská hudba prežívala svoje zlaté časy. Spolupracoval som na ňom s ľuďmi, ktorých som vždy obdivoval. Je to surovejšie, gitarovejšie a ešte energickejšie než moje predchádzajúce nahrávky. V hudbe je určite dávka Britu aj popu. Som na tento album veľmi hrdý a nemôžem sa dočkať až si ho vypočujú aj fanúšikovia,“ napísal na sociálnej sieti.

Úvodný singel „Rocket“

Informácia o novom albume prichádza zároveň s vydaním úderného hlavného singla „Rocket“, na ktorom hosťuje gitarová legenda Tony Iommi zo skupiny Black Sabbath. Videoklip k piesni vyjde tento piatok (23. mája) a uvidíme v ňom zábery Williamsa a Iommiho v Birminghame.

Ak budeš chcieť počuť album v predstihu, máš možnosť. Spevák bude totiž cez leto organizovať veľké európske turné a zavíta aj do Spojeného kráľovstva.

Robbie Williams má na konte viacero známych hitov. Určite poznáš piesne ako Angels, Feel či Rock DJ, ktoré jednoducho nestarnú.