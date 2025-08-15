Česká futbalová legenda Petr Čech sa 26 rokoch rozvádza s manželkou

V poste napísal, že ostávajú najlepšími kamarátmi.
Petr Čech a Martina Čechová tvoria pár už 26 rokov, z toho dvadsaťdva rokov sú manželia. Majú sedemnásťročnú dcéru Adélu a šestnásťročného syna Damiána. Dnes však na Instagrame oznámil športovec smutnú správu.
„S Martinou smutne oznamujeme, že po 26 rokoch spoločného života sa rozchádzame. Zostávame najlepšími priateľmi a sme nesmierne hrdí na naše dve krásne deti," napísal vo svojom príbehu na Instagrame.
Oznámenie o rozchode bolo veľmi krátke a stručné. Dôvod rozchodu neprezradili, detaily si nechali pre seba. Hoci sú obaja z Česka, už niekoľko rokov spolu žili v Londýne.
Petr Čech je nepochybne jedným z najúspešnejších českých športovcov, svoju profesionálnu kariéru strávil ako brankár v kluboch ako Chelsea a Arsenal. Podarilo sa mu vyhrať Ligu majstrov a Európsku ligu. Deväťkrát získal ocenenie Futbalista roka.