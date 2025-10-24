Hviezda odhalila, že jej lekári diagnostikovali mozgovú aneuryzmu, pričom podľa vlastných slov mohol tento stav vzniknúť v dôsledku extrémneho stresu – najmä počas a po búrlivom rozvode s Kanyem.
V emotívnom úryvku z pripravovanej siedmej série šou The Kardashians, ktorý odvysielala platforma Hulu, je vidieť Kim počas MRI vyšetrenia, po ktorom svojej rodine oznámi: „objavili malú aneuryzmu. Povedali, že to bolo kvôli stresu.“
Jej sestra Kourtney Kardashian reagovala šokovane, zatiaľ čo Kim neskôr v epizóde priznala, že obdobie rozvodu ju emocionálne úplne vyčerpalo. „Som rada, že je to za mnou,“ povedala. „S bývalým budeme navždy prepojení – máme spolu štyri deti.“
Čo je mozgová aneuryzma?
Ide o vyklenutie alebo zoslabenie cievnej steny v mozgu, ktoré môže, ak praskne, spôsobiť krvácanie do mozgu – tzv. hemoragickú mŕtvicu. Veľmi zjednodušene povedané, mozgová aneuryzma je vydutina alebo „bublina“ na mozgovej cieve. Väčšina aneuryziem však nepredstavuje okamžité nebezpečenstvo, najmä ak sú malé a včas odhalené.
Medzi rizikové faktory patrí dlhodobý stres, vysoký krvný tlak, fajčenie či genetická predispozícia.
Stres, rozvod a návrat zdravotných ťažkostí
Kim v ukážke priznáva, že sa v poslednom období cítila „pod obrovským tlakom“. Okrem rozvodu dokončovala aj časť svojej advokátskej skúšky a starala sa o štyri deti.
Stres sa podľa nej prejavil aj návratom kožného ochorenia psoriázy, ktoré sa jej po rozvode opäť zhoršilo. „Od rozvodu som ju nemala, a teraz sa vrátila. Je to jasný znak, že som bola opäť pod obrovským stresom,“ priznala.
Kim tiež povedala, že jej najväčšou prioritou je ochrana detí pred mediálnymi škandálmi ich otca: „Viem, že raz si to všetko prečítajú a uvidia. Mojou úlohou je chrániť ich dovtedy, kým to pôjde.“
Siedma séria The Kardashians má premiéru 24. októbra 2025 na platforme Hulu / Disney+, kde Kim otvorene prehovorí o svojom zdraví, strese a novej životnej rovnováhe po rozvode.