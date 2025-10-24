Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. októbra 2025 o 18:41
Čas čítania 1:04
Zdenka Hvolková

Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom

Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
Zdroj: Kardashians / Hulu
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hviezda odhalila, že jej lekári diagnostikovali mozgovú aneuryzmu, pričom podľa vlastných slov mohol tento stav vzniknúť v dôsledku extrémneho stresu – najmä počas a po búrlivom rozvode s Kanyem.

V emotívnom úryvku z pripravovanej siedmej série šou The Kardashians, ktorý odvysielala platforma Hulu, je vidieť Kim počas MRI vyšetrenia, po ktorom svojej rodine oznámi: „objavili malú aneuryzmu. Povedali, že to bolo kvôli stresu.“

Jej sestra Kourtney Kardashian reagovala šokovane, zatiaľ čo Kim neskôr v epizóde priznala, že obdobie rozvodu ju emocionálne úplne vyčerpalo. „Som rada, že je to za mnou,“ povedala. „S bývalým budeme navždy prepojení – máme spolu štyri deti.“

North West a Kim Kardashian
Zdroj: Getty Images/North West
Odporúčané
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“ Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“ 16. októbra 2025 o 12:51

Čo je mozgová aneuryzma?

Ide o vyklenutie alebo zoslabenie cievnej steny v mozgu, ktoré môže, ak praskne, spôsobiť krvácanie do mozgu – tzv. hemoragickú mŕtvicu. Veľmi zjednodušene povedané, mozgová aneuryzma je vydutina alebo „bublina“ na mozgovej cieve. Väčšina aneuryziem však nepredstavuje okamžité nebezpečenstvo, najmä ak sú malé a včas odhalené.

Medzi rizikové faktory patrí dlhodobý stres, vysoký krvný tlak, fajčenie či genetická predispozícia.

Kim Kardashian, North a Chicago
Zdroj: Getty Images/North West

Stres, rozvod a návrat zdravotných ťažkostí

Kim v ukážke priznáva, že sa v poslednom období cítila „pod obrovským tlakom“. Okrem rozvodu dokončovala aj časť svojej advokátskej skúšky a starala sa o štyri deti.

Stres sa podľa nej prejavil aj návratom kožného ochorenia psoriázy, ktoré sa jej po rozvode opäť zhoršilo. „Od rozvodu som ju nemala, a teraz sa vrátila. Je to jasný znak, že som bola opäť pod obrovským stresom,“ priznala.

Kim tiež povedala, že jej najväčšou prioritou je ochrana detí pred mediálnymi škandálmi ich otca: „Viem, že raz si to všetko prečítajú a uvidia. Mojou úlohou je chrániť ich dovtedy, kým to pôjde.“

kanye
Zdroj: TASR/AP/Michael Wyke
Odporúčané
Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian Dokument o Kanye Westovi odhaľuje temné zákulisie jeho zdravotných problémov. V traileri je aj Kim Kardashian 14. augusta 2025 o 10:06

Siedma séria The Kardashians má premiéru 24. októbra 2025 na platforme Hulu / Disney+, kde Kim otvorene prehovorí o svojom zdraví, strese a novej životnej rovnováhe po rozvode.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla 24. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov 24. októbra 2025 o 14:33
Odporúčané
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme? Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme? 24. októbra 2025 o 12:56
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KANYE WEST KIM KARDASHIAN ROZVODY A ROZCHODY ZDRAVIE
Odporúčame
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
dnes o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 2 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Storky
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Lifestyle news
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí pred 2 hodinami
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom pred 3 hodinami
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu pred 3 hodinami
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina dnes o 17:53
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania dnes o 17:06
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé dnes o 16:12
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci dnes o 15:21
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov dnes o 14:33
Toto je Muž roka 2025: Peter sa preslávil vo Farme, teraz bude reprezentovať Slovensko v súťaži krásy dnes o 13:44
Spravodajstvo
Správy počasie Prieskum verejnej mienky Vláda Roberta Fica Počasie
Viac
Košice dostanú novú leteckú linku do populárnej dovolenkovej destinácie. Do Španielska môžeš letieť 2-krát týždenne
pred 2 hodinami
Obyvateľov Bratislavy prekvapí nezvyčajná skúška sirén. Bude sa ozývať od spoločnosti Slovnaft
pred 2 hodinami
Mladého Slováka okradli o 50-tisíc eur. Podvodníci použili sériu trikov a prepracovaný scenár
pred 3 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
Slovensko
18. 10. 2025 18:00
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
18. 10. 2025 18:00
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
pred 2 dňami
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
dnes o 17:06
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
17. 10. 2025 13:48
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
pred 2 dňami
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
pred 2 dňami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
pred 2 dňami
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
dnes o 12:04
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé
dnes o 16:12
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
Gastro
pred 3 hodinami
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
pred 3 hodinami
23. októbra sa uskutočnil krst nového magazínu o jedle a gastre s názvom Babilon.
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
dnes o 17:06
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
dnes o 17:00
Toto sú najväčšie výhody cestovania lietadlom
PR správa
Toto sú najväčšie výhody cestovania lietadlom
dnes o 14:11
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
dnes o 12:56
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia