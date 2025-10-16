Napriek všetkým ťažkostiam sa však snaží udržať rodinný pokoj a zabezpečiť, aby mali ich deti s oboma rodičmi čo najlepší vzťah.
Kim Kardashian sa objavila v jednom z najpopulárnejších amerických podcastov Call Her Daddy, kde otvorene prehovorila o osobných témach a vrátila sa aj k svojmu manželstvu s Kanyem Westom. Majú spolu totiž štyri deti a, ako priznala, spoločné rodičovstvo po rozchode nie je vôbec jednoduché.
Po rozvode sa Kim a Kanye dohodli na striedavej starostlivosti, no Kim úprimne prezradila, že väčšinu času trávia deti s ňou. Napriek komplikovanému vzťahu sa však snaží, aby mali s otcom čo najlepší vzťah.
„Musela som sa zachrániť, aby som mohla byť lepšou mamou pre svoje deti. Verím, že keď budú starší, pochopia, prečo som sa rozhodla tak, ako som sa rozhodla,“ vysvetľovala rozchod v podcaste. Kardashian zároveň priznala, že Kanyeho psychické problémy ovplyvňovali ich každodenný život.
Cítila sa podľa jej slov bezmocne, keď im počas jeho epizód mizol majetok a luxusné autá. „Prišla som domov a všetky naše Lamborghini boli preč. Zistila som, že ich jednoducho rozdal priateľom,“ povedala. Napriek všetkému zdôraznila, že viac ako desaťročný vzťah so štyrmi krásnymi deťmi nepovažuje za zlyhanie.