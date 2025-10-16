Mária žije ako v rozprávke. Ako morská panna sa denne potápa so žralokmi a rajami v obrovskom dubajskom akváriu. Čo všetko jej práca zahŕňa a aké je to byť profesionálnou morskou pannou?
Mária žije v Dubaji, pracuje ako profesionálna morská panna na plný úväzok, denne sa ponára do desaťmetrovej hĺbky, pláva medzi žralokmi a rajami a patrí medzi top päť morských panien na svete.
Hoci jej práca pôsobí rozprávkovo, v skutočnosti je fyzicky aj psychicky náročná. Pod vodou musí zostať pokojná, sústredená a pripravená zvládnuť nečakané situácie. „Nie je to len o krásnom kostýme a pohyboch, ale o výdrži, mentálnej sile a absolútnej koncentrácii,“ hovorí.
Za posledné tri roky sa jej život úplne zmenil. Z festivalov a kúpalísk na Slovensku sa dostala až do jedného z najmodernejších akvárií na svete, kde bude vystupovať pre stovky divákov denne.
Porozprávala nám o tom, ako vyzerá jej netradičný pracovný deň v Dubaji, čo sa za tie roky naučila, ako sa zlepšila vo freedivingu aj v práci s vlastnou psychikou, prečo sa jej zatiaľ nechce vrátiť na Slovensko a čo pre ňu znamená žiť svoj sen aj napriek tomu, že doma nechala manžela a musela začať odznova sama v úplne cudzom meste.
Okrem práce pod vodou sa venuje aj ekológii, spolupracuje s akvaristami na výskumoch a vypúšťaní morských živočíchov späť do oceánu. „Je to splnený sen. Každý deň som vďačná, že môžem robiť niečo, čo má zmysel, a zároveň to prináša radosť ľuďom aj prírode,“ dodáva.
Ak ťa zaujíma, ako sa Máriina cesta začala a čo všetkému predchádzalo, môžeš si prečítať aj jej prvý rozhovor v Refresheri spred troch rokov, kde otvorene hovorí o svojich začiatkoch, tréningu a tom, ako sa zrodila jej vášeň pre svet morských panien.
Pred tromi rokmi si u nás bola na rozhovore a s kolegom Lukášom si sa rozprávala o tom, ako vzniklo tvoje netradičné povolanie a celkovo začiatky. Dnes žiješ v Dubaji. Ako sa to celé stalo?
„Posledné tri roky boli fakt intenzívne. Na Slovensku som rozvíjala svoj biznis, vystupovala na festivaloch a kúpaliskách, proste kde sa dalo. Asi pred rokom a pol som si povedala, že chcem raz vystupovať v akváriu. Keďže u nás žiadne také nie je, dala som si vyrobiť vlastné, menšie sklenené akvárium na prívesnom vozíku a s tým som potom chodila vystupovať.