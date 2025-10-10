26-ročný Juraj si namiesto matematiky vybral módu. Teraz jeho veci nosia áčkoví rapperi.
Juraj študoval matematické inžinierstvo. Po škole stál pred rozhodnutím – zamestnať sa, alebo to risknúť a založiť si vlastný módny biznis. Ako sám hovorí, povedal si: „Kedy, keď nie teraz?“ a tak vzniklo Different Studio, ktoré ho už tretí rok živí.
Na začiatku zvládal všetko sám – od fotenia, dizajnovania, šitia až po správu sociálnych sietí. Dnes sa však snaží svoj tím rozšíriť – hľadá ďalšie krajčírky popri tej, ktorú už má, a takisto ďalších šikovných mladých ľudí, ktorí by mu pomohli posunúť značku ešte ďalej.
Prečo si sa rozhodol zamerať práve na denim, konkrétne na džínsy?
Chcel som si kúpiť pre seba nejaké zaujímavé široké nohavice, ale nikde som ich nevedel nájsť. V tom čase bola éra skinny džínsov a široké sa jednoducho nedali zohnať. To bol pre mňa impulz – povedal som si, že si niečo vytvorím sám.
Vyrobil som niekoľko kúskov a keď som ich mal viac, rozhodol som sa, že ich pridám na Instagram. Možno sa to niekomu zapáči, povedal som si. Hneď sa mi začali ozývať ľudia a začal som ich predávať – celé to takpovediac išlo samo.
Takže to celé vzniklo z nejakej potreby?
Áno, nevedel som nájsť nič, čo by som fakt rád nosil, všade boli len skinny jeans. Pamätám si, že prvé gate mi trvalo spraviť aj pár dní – robil som ich na maminom šijacom stroji u nás v kuchyni.
Je denim ťažší na spracovanie ako napríklad bavlna?
Nie je – podľa mňa je jednoduchší. Pre niekoho, kto začína niečo robiť, je denim úplne ideálny materiál, lebo nie je elastický a ľahko sa s ním pracuje. Na začiatok je určite jednoduchšie ušiť rifle ako nejaký top z elastického materiálu.
Nebojíš sa, že sa zase skinny jeans vrátia do módy? Zdá sa mi, že sa to už trošku deje.
Tiež som si to všimol, ale myslím, že baggy už len tak nezmiznú. Podľa mňa tu budú oboje – aj skinny, aj baggy – nielen jedno alebo druhé.
Koľko Different Studio kúsky stoja?
Od sto do stopäťdesiat eur, mikiny okolo sto eur.
A ako to máte so sizingom?
Máme veľkosti, ktoré väčšina značiek neponúka. Nepoužívame číslovanie od S po XXL, pri ktorom majú všetky kúsky rovnakú dĺžku. Namiesto toho ponúkame rôzne kombinácie pásu aj dĺžky. Ak by sme náhodou nemali vašu veľkosť, stačí nám napísať do DMs a ušijeme ju na mieru. Na webe mám taktiež presný návod na to, ako si vybrať správnu veľkosť a musím povedať, že späť sa mi vracia minimum vecí, možno jedna zo sto.
A čo materiály? Recyklujete rifle, alebo si ich šijete sami? Je to kombinácia oboch – pracujeme aj s hotovými rifľami Levi’s, ale máme aj vlastné strihy. Bundy a mikiny buď prerábame, alebo šijeme úplne od základu.
Tvoje veci sa dostali aj k menám ako Separ či Sergei Barracuda, ako k tomu došlo?
Predávam svoje veci aj v Česku v Soldout Store, a práve tam si ich kúpil aj Sergei – ani som mu ich sám nedal alebo tak. Potom sa mi sám ozval, že by chcel ešte nejaké ďalšie.
Separ sa k nim dostal cez Dameho. Keď sme s Damem riešili prvú spoluprácu, chcel mu dať niečo na narodeniny. A keďže Separ si môže kúpiť asi všetko, chcel mu dať niečo výnimočné.
Vtedy som mu spravil rifle s nápisom Flowdemord, a neskôr – keď si kúpil Lambo – sme mu spravili čierno-oranžové rifle s ornamentom. Ale mal odo mňa veci aj Konex, Dame či Vercetti.