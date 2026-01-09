Kategórie
dnes 9. januára 2026 o 11:30
Čas čítania 1:45

Ideš si „new year, new me"? Tieto športové outfity vyzerajú cool a (možno) ti pomôžu udržať motiváciu nielen v gyme

Ideš si „new year, new me“? Tieto športové outfity vyzerajú cool a (možno) ti pomôžu udržať motiváciu nielen v gyme
Zdroj: Dupephotos.com / emilie faraut, Kalina Wolf, Emily Patnaude
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Dúfame, že tvoja motivácia vydrží dlhšie než do konca januára.

S príchodom nového roka prichádzajú aj nové predsavzatia. Patríš aj ty k tým, ktorí sa rozhodli začať robiť „niečo viac“? Viac behať, viac cvičiť... asi už máš nejaký plán na svoju športovú rutinu. Pravdepodobne budeš potrebovať aj pár nových vecí do výbavy, ktoré ťa nielen motivujú, ale aj vylepšia tvoj look. Či už ťa čaká bežecký tréning, obľúbené cvičenie v posilke alebo pilates, máme pre teba outfity, ktoré vyzerajú dobre a možno ti pomôžu aj k lepším výkonom. A čo je najlepšie? Niektoré kúsky sú teraz vo výpredaji, takže aj celkom ušetríš.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Beh

Záľubu v behaní v sebe objavuje čoraz viac ľudí. Ak aj ty patríš medzi nadšencov, ktorí radi počítajú týždenné kilometre, máme pre teba niekoľko tipov do výbavy. Navyše, väčšina je práve vo výpredaji, takže s nákupom dlho neváhaj.

Ženy

Footshop adidas adidas eyerim
Zobraziť galériu
(4)

Muži

Footshop adidas adidas eyerim
Zobraziť galériu
(4)
Ušetri pri nákupoch 💸

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

V online optike eyerim môžeš využiť zľavový kód REFRESHER20OFF, s ktorým máš 20 % zľavu na všetky produkty.

Gym

Sľubuješ si s príchodom nového roka, že začneš viac a pravidelnejšie cvičiť? Alebo je posilňovanie už bežnou súčasťou tvojej rutiny a len potrebuješ doplniť nové športové oblečenie? Nech už patríš do akejkoľvek skupiny, máme pre teba niekoľko tipov.

Ženy

GymBeam GymBeam GymBeam
Zobraziť galériu
(3)

Muži

Footshop Footshop Footshop
Zobraziť galériu
(3)

Pilates

Podľahla si aj ty pilatesu? Systém cvičení, ktorý tu je už sto rokov (áno, čítaš správne), zažíva posledné roky boom. Pilates vymyslel Joseph Pilates v Nemecku na začiatku 20. storočia. Vytvoril systém, ktorý kombinoval gymnastiku, jogu a bojové umenia, a to všetko doplnil o špeciálne vybavenie inšpirované pružinami z nemocničných postelí počas prvej svetovej vojny. Ak sa aj z teba v uplynulých mesiacoch stala „pilates princess,“ máme pre teba tipy, ako doplniť svoj šatník.

GymBeam GymBeam GymBeam GymBeam
Zobraziť galériu
(4)
WISHLIST
