Bežná kontrola príručnej batožiny sa na letisku Palma de Mallorca zmenila na násilný incident.
Napätie okolo prísnych pravidiel batožiny spoločnosti Ryanair tentoraz prerástlo do otvorenej bitky. Incident sa odohral na letisku Palma de Mallorca pri lete FR2062 smerom do Madridu, uvádza denník Bild.
Podľa informácií došlo ku konfliktu pri nástupe do lietadla, keď zamestnanci kontrolovali rozmery príručnej batožiny. Jedného z cestujúcich vybrali na kontrolu a jeho kufor údajne nespĺňal predpísané rozmery. Personál požadoval doplatenie poplatku, ktorý sa pri Ryanaire môže vyšplhať až na 75 eur.
Situácia sa rýchlo vyhrotila. Muž sa začal hádať, obviňoval zamestnanca z omylu a konflikt prerástol do fyzického útoku. Podľa Mallorca Zeitung útočník pracovníka udieral do tváre, vybil mu niekoľko zubov a spôsobil mu tržné poranenia. Zraneného zamestnanca museli ošetriť.
Agresívneho cestujúceho spacifikovali pracovníci letiska a následne ho zadržala španielska polícia. Lietadlo do Madridu napokon odletelo s viac ako dvojapolhodinovým meškaním.
Incident opäť otvoril diskusiu o prísnych kontrolách nízkonákladovej spoločnosti. Ako pripomína Mallorca Zeitung, kritici dlhodobo poukazujú na napätie medzi cestujúcimi a dopravcom. Zamestnanci majú podľa médií dostávať bonusy za odhalenú nevyhovujúcu batožinu, čo môže prispievať ku konfliktom – najmä na veľkých a frekventovaných letiskách.