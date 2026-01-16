Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. januára 2026 o 16:04
Čas čítania 1:11
Zdenka Hvolková

REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov

REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
Zdroj: Wikipedia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rebríček odhalil najbezpečnejšie aerolinky sveta pre rok 2026 a Európa v ňom rozhodne nezaostáva.

Nové hodnotenie portálu AirlineRatings odhalilo, ktoré európske aerolinky patria medzi absolútnu špičku v oblasti bezpečnosti. Do rebríčka sa dostali dopravcovia s dlhodobo výbornými výsledkami, modernými flotilami a vysokými štandardmi výcviku posádok.

Ako sa určuje hodnotenie najbezpečnejších leteckých spoločností?

Letecké spoločnosti hodnotené spoločnosťou AirlineRatings dostávajú skóre zo siedmich a zoznam 25 najlepších je vybraný spomedzi tých, ktoré získali plný počet bodov.

Sedemhviezdičkový systém hodnotenia sa zameriava na závažné incidenty súvisiace s pilotmi, pričom sa im odpočíta jedna alebo dve hviezdičky v závislosti od závažnosti a frekvencie, ako aj na smrteľné nehody za posledných 10 rokov, pri ktorých letecká spoločnosť stráca tri hviezdičky. Nezahŕňa to terorizmus, únosy ani samovraždy, ani havárie spôsobené iným lietadlom.

Zohľadňujú sa aj hodnotenia z medzinárodných auditov vrátane auditu prevádzkovej bezpečnosti IATA, auditu bezpečnosti krajín Medzinárodnej organizácie civilného letectva a bezpečnostných hodnotení FAA.

lietadlo
Zdroj: TASR/AP/Mindaugas Kulbis
Odporúčané
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc 13. januára 2026 o 13:41

Najbezpečnejšie letecké spoločnosti v Európe v roku 2026
(full-service aerolinky)

1. Turkish Airlines – 12. miesto celosvetovo
2. Virgin Atlantic – 13. miesto celosvetovo
3. TAP Air Portugal – 16. miesto celosvetovo
4. SAS Scandinavian Airlines – 17. miesto celosvetovo
5. British Airways – 18. miesto celosvetovo
6. Iberia – 20. miesto celosvetovo
7. Lufthansa – 21. miesto celosvetovo


Najbezpečnejšie nízkonákladové letecké spoločnosti v Európe v roku 2025

1. easyJet – 5. miesto celosvetovo (najlepšia v Európe)
2. airBaltic – 7. miesto celosvetovo
3. Wizz Air – 9. miesto celosvetovo
4. TUI – 11. miesto celosvetovo
5. Vueling – 12. miesto celosvetovo
6. Norwegian – 13. miesto celosvetovo
7. Jet2 – 17. miesto celosvetovo
8. Ryanair – 18. miesto celosvetovo
9. Transavia – 20. miesto celosvetovo
10. Eurowings – 21. miesto celosvetovo

Prvé miesto obsadila letecká spoločnosť z Perzského zálivu Etihad. CEO spoločnosti Airline Raitings Sharon Petersen uviedla, že sa tak Etihad podarilo vďaka „kombinácii viacerých faktorov: mladá flotila, pokroky v oblasti bezpečnosti kokpitu, história bez nehôd a najnižšia miera incidentov na let zo všetkých leteckých spoločností v zozname.“

Odporúčané
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko 2. januára 2026 o 13:57
Odporúčané
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu 16. januára 2026 o 14:39
Odporúčané
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia 16. januára 2026 o 13:04
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 3 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
včera o 16:00
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
dnes o 08:00
Storky
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Lifestyle news
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 3 hodinami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 3 hodinami
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
dnes o 14:39
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
dnes o 13:04
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
dnes o 12:11
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
dnes o 10:49
Spravodajstvo
Počasie Vlaky Donald Trump Peniaze
Viac
BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
pred 28 minútami
Namiesto letu ich čakala cesta po diaľnici. Cestujúci do Košíc museli vymeniť lietadlo za autobus
pred hodinou
365.bank a Poštová banka už má nového majiteľa. Aké zmeny to prinesie klientom?
pred hodinou

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
včera o 15:17
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
včera o 15:17
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
pred 3 dňami
2
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
pred 2 dňami
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
včera o 15:17
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
včera o 15:17
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
pred 3 dňami
2
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Viac z Tech Všetko
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
VIDEO: O týchto cool tech novinkách musíš vedieť. Veľtrh CES 2026 opäť ukázal elektroniku ako z budúcnosti
včera o 08:26
1
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
6. 1. 2026 8:30
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
9. 1. 2026 16:14
Viac z Fashion Všetko
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
Oblečenie
12. 1. 2026 11:08
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
12. 1. 2026 11:08
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
pred 3 dňami
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
dnes o 10:49

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Čo potrebuješ na to, aby si mohol učiť v nepálskej škole?
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
pred 3 hodinami
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
PR správa
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
pred 3 hodinami
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
dnes o 11:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
dnes o 09:52
2
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia