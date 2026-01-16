Rebríček odhalil najbezpečnejšie aerolinky sveta pre rok 2026 a Európa v ňom rozhodne nezaostáva.
Nové hodnotenie portálu AirlineRatings odhalilo, ktoré európske aerolinky patria medzi absolútnu špičku v oblasti bezpečnosti. Do rebríčka sa dostali dopravcovia s dlhodobo výbornými výsledkami, modernými flotilami a vysokými štandardmi výcviku posádok.
Ako sa určuje hodnotenie najbezpečnejších leteckých spoločností?
Letecké spoločnosti hodnotené spoločnosťou AirlineRatings dostávajú skóre zo siedmich a zoznam 25 najlepších je vybraný spomedzi tých, ktoré získali plný počet bodov.
Sedemhviezdičkový systém hodnotenia sa zameriava na závažné incidenty súvisiace s pilotmi, pričom sa im odpočíta jedna alebo dve hviezdičky v závislosti od závažnosti a frekvencie, ako aj na smrteľné nehody za posledných 10 rokov, pri ktorých letecká spoločnosť stráca tri hviezdičky. Nezahŕňa to terorizmus, únosy ani samovraždy, ani havárie spôsobené iným lietadlom.
Zohľadňujú sa aj hodnotenia z medzinárodných auditov vrátane auditu prevádzkovej bezpečnosti IATA, auditu bezpečnosti krajín Medzinárodnej organizácie civilného letectva a bezpečnostných hodnotení FAA.
Najbezpečnejšie letecké spoločnosti v Európe v roku 2026
(full-service aerolinky)
|1.
|Turkish Airlines – 12. miesto celosvetovo
|2.
|Virgin Atlantic – 13. miesto celosvetovo
|3.
|TAP Air Portugal – 16. miesto celosvetovo
|4.
|SAS Scandinavian Airlines – 17. miesto celosvetovo
|5.
|British Airways – 18. miesto celosvetovo
|6.
|Iberia – 20. miesto celosvetovo
|7.
|Lufthansa – 21. miesto celosvetovo
Najbezpečnejšie nízkonákladové letecké spoločnosti v Európe v roku 2025
|1.
|easyJet – 5. miesto celosvetovo (najlepšia v Európe)
|2.
|airBaltic – 7. miesto celosvetovo
|3.
|Wizz Air – 9. miesto celosvetovo
|4.
|TUI – 11. miesto celosvetovo
|5.
|Vueling – 12. miesto celosvetovo
|6.
|Norwegian – 13. miesto celosvetovo
|7.
|Jet2 – 17. miesto celosvetovo
|8.
|Ryanair – 18. miesto celosvetovo
|9.
|Transavia – 20. miesto celosvetovo
|10.
|Eurowings – 21. miesto celosvetovo
Prvé miesto obsadila letecká spoločnosť z Perzského zálivu Etihad. CEO spoločnosti Airline Raitings Sharon Petersen uviedla, že sa tak Etihad podarilo vďaka „kombinácii viacerých faktorov: mladá flotila, pokroky v oblasti bezpečnosti kokpitu, história bez nehôd a najnižšia miera incidentov na let zo všetkých leteckých spoločností v zozname.“