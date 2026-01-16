Zákazníci obchodného domu v Pardubiciach zažili moment, aký sa len tak nevidí.
Bežné štvrtkové dopoludnie sa v severnej časti Pardubíc zmenilo na scénu ako z virálneho videa. Do obchodného domu totiž vošla mladá srnka, ktorá sa bez väčšieho strachu pohybovala medzi zákazníkmi a prešla približne 60 metrov vnútornými priestormi budovy, informuje tn.cz.
Zviera si okamžite získalo pozornosť návštevníkov, ktorí si ho začali fotografovať a natáčať. Srnka napokon zamierila do jednej z menších predajní, konkrétne do obchodu s elektronikou, kde ju personál uzavrel a privolal pomoc.
Na miesto krátko pred poludním dorazila mestská polícia. Podľa hovorcu Jiřího Sejkory išlo o mladého srnca, ktorý bol napriek ruchu a neznámemu prostrediu prekvapivo pokojný. Policajti ho pomocou siete bezpečne odchytili a následne ho previezli približne 300 metrov späť smerom k lesu.
Zaujímavosťou je, že podobné správanie zveri podľa odborníkov nemusí byť až také výnimočné. V zimnom období totiž srnky vyhľadávajú repku, ktorá na ne môže pôsobiť mierne omamne a spôsobiť dezorientáciu. To môže viesť k tomu, že sa zatúlajú aj na miesta, kde by ich nikto nečakal.