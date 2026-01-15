Päťnásobná majsterka sveta v thajskom boxe Monika Chochlíková mi priblížila svoj náročný tréningový režim, ktorý stojí za jej úspechmi v ringu.
Bojové športy zažívajú obrovský hype – už nejde len o profesionálnych fighterov, ale aj o ľudí, ktorí hľadajú nový spôsob, ako si zamakať, vyčistiť hlavu a posunúť svoje limity. Rozhodla som sa ti preto priniesť autentický pohľad a vyskúšať si tréning bojových športov na vlastnej koži.
Na svoj úplne prvý tréning som si však nevybrala žiadny „ľahký štart“. Absolvovala som ho s Monikou Chochlíkovou, niekoľkonásobnou majsterkou sveta v thajskom boxe, ktorá mi zároveň prezradila viac o jej tréningovej rutine.
Ako vyzeral môj tréning s Monikou Chochlíkovou
Do Victory Gymu v Trenčíne, kde Monika bežne trénuje, som prišla s tým, že celý tréning má trvať hodinu – hoci, ako sa ukázalo neskôr, pri tomto tempe mi kratší čas úplne stačil.