Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191576 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERGZobraziť všetky (10)
Ďalšie videá
„Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) 10. 10. 2025 18:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD 9. 10. 2025 18:00
“Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) 3. 10. 2025 18:30
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) 29. 9. 2025 18:30
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) 28. 9. 2025 14:00
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) 26. 9. 2025 17:00
Päťnásobná majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy otvorene prehovorila o svojom živote v ringu aj mimo neho.