Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:24
Petra Nižnanská

Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
včera o 18:00
Vianočný špeciál Makeup and Gossip: Majka Glatzová o Love Islande, Miss Grand International aj trblietavom sviatočnom looku
refresher+
 Vianočný špeciál Makeup and Gossip: Majka Glatzová o Love Islande, Miss Grand International aj trblietavom sviatočnom looku
pred 3 dňami
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
17. 12. 2025 18:00
Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
refresher+
 Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
10. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
9. 12. 2025 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
 Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
refresher+
 Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
30. 11. 2025 12:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
 Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
 Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00

Naša obľúbená séria rozhovorov Iba medzi nami pokračuje tentokrát s dvoma mimoriadne inšpiratívnymi hosťami.

Oproti sebe sme posadili svetobežníka Martina Navrátila, prvého Slováka, ktorý prešiel na Južný pól, a travel influencera Šimona Snopka, ktorého na sociálnych sieťach sleduje viac ako 100 000 ľudí.

V ich výnimočnom rozhovore sa dotýkajú najexotickejších zážitkov z ciest po Indii, Číne či Antarktíde. Navrátil prezradil, aké výzvy musel prekonať pri expedícii v extrémnych podmienkach, Šimon zase poodhalil zákulisie života travel influencera – od toho, čo ľudia sledujú až po to, či bol obeťou nejakej propagandy.

Rozhovor ti ponúka aj pohľad na tému lacných leteniek a cestovateľských tipov. Tento diel Iba medzi nami je tak skvelou inšpiráciou pre všetkých, ktorí snívajú o dobrodružstvách.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
refresher+
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
včera o 14:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
dnes o 10:30
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
pred 2 dňami
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
včera o 15:38
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
včera o 15:04
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
včera o 13:32
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
včera o 12:46
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
včera o 12:09
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
včera o 10:31
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
včera o 09:44
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
včera o 08:59
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
pred 2 dňami
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Financie Peter Pellegrini
Viac
Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa
dnes o 15:42
Nočná explózia v Moskve: Pri výbuchu neďaleko miesta vraždy generála zahynuli dvaja policajti
dnes o 14:57
Diaľničné známky v Česku čakajú zmeny. Nové pravidlá pocítia aj slovenskí vodiči
dnes o 14:02

Viac z Rozhovory

Všetko
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
17. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
včera o 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
Viac z Tech Všetko
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
17. 12. 2025 13:45
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
17. 12. 2025 10:46
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Zaujímavosti Všetko
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
Slovensko
dnes o 10:30
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
dnes o 10:30
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 2 dňami
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
19. 12. 2025 15:51

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
refresher+
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
pred 3 hodinami
Naša obľúbená séria rozhovorov Iba medzi nami pokračuje tentokrát s dvoma mimoriadne inšpiratívnymi hosťami.
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
dnes o 11:00
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
dnes o 10:30
CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Tinou a Aničkou: Bude Tina Aničke rozprávať do výberu frajera?
včera o 18:00
Čo si želajú známe osobnosti na Vianoce? Prečítaj si priania Dary Rolins, Expl0iteda či Zvarčiho
Čo si želajú známe osobnosti na Vianoce? Prečítaj si priania Dary Rolins, Expl0iteda či Zvarčiho
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 2 dňami
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 2 dňami
Rozprávali sme sa s predajcami vianočných stromčekov. Kus predajú za pár minút, pripravuje sa však aj 15 rokov
Rozprávali sme sa s predajcami vianočných stromčekov. Kus predajú za pár minút, pripravuje sa však aj 15 rokov
18. 12. 2025 11:00
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
včera o 09:44
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
dnes o 10:30
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
17. 12. 2025 16:15
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
16. 12. 2025 17:00
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia