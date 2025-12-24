Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia

Naša obľúbená séria rozhovorov Iba medzi nami pokračuje tentokrát s dvoma mimoriadne inšpiratívnymi hosťami.
Oproti sebe sme posadili svetobežníka Martina Navrátila, prvého Slováka, ktorý prešiel na Južný pól, a travel influencera Šimona Snopka, ktorého na sociálnych sieťach sleduje viac ako 100 000 ľudí.
V ich výnimočnom rozhovore sa dotýkajú najexotickejších zážitkov z ciest po Indii, Číne či Antarktíde. Navrátil prezradil, aké výzvy musel prekonať pri expedícii v extrémnych podmienkach, Šimon zase poodhalil zákulisie života travel influencera – od toho, čo ľudia sledujú až po to, či bol obeťou nejakej propagandy.
Rozhovor ti ponúka aj pohľad na tému lacných leteniek a cestovateľských tipov. Tento diel Iba medzi nami je tak skvelou inšpiráciou pre všetkých, ktorí snívajú o dobrodružstvách.