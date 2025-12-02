Kategórie
dnes 2. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:08
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?

Ako to bolo s Luisom z Party Shore?

Kristína Vargová a Dušan Kajaba utvorili pár na tohtoročnom Love Islande. Hoci šou nevyhrali a skončili na striebornej priečke, zostali spolu aj po šou. Kika tento rok bojovala aj o srdce ženícha v Ruži pre nevestu a Dušan si Love Island vyskúšal aj v minulej sérii, kde tvoril pár s Dominique Alagiou. V minulosti sa tiež objavil v šou Svadba na prvý pohľad, kde si vyskúšal rolu ženícha.

Kika a Dušan prijali pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, aby odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov. Týkali sa nielen ich účinkovania v reality šou, ale najmä ich spoločnej budúcnosti, bývania a financií.

V rozhovore prezradili, ako to bude s ich sťahovaním. Bude sa Kika sťahovať z Košíc do Bratislavy k Dušanovi? A budú bývať v trojici aj s Adamom Štrbom? Ako plánuje dvojica stráviť prvé spoločné Vianoce?

Fanúšikov zaujímalo aj to, či si už stihli prejsť prvou hádkou a čo robil Dušan predtým ako sa stal  „profesionálnym účastníkom reality shows“? Divákov zaujímalo aj to či už nie je starý na to byť „party animal“ a zaspomínal si aj na účasť v šou Svadba na prvý pohľad. Kika prezradila či zarába lepšie ako influencerka alebo mala vyšší príjem v zdravotníctve? 

 

V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš čo hovoria na to, že Dany o Dušanovi povedal, že bol najviac fake? Kika vysvetlila ako to bolo s Luisom z Party Shore a čo na jej nového frajera hovorí jej kamarátka z Ruže, Rebeka. Čo odkazuje Kika ľuďom, ktorí sú do Dušana zaľúbení tiež a ako Dušan reaguje na komentáre chlapov, ktorí chceli Kiku? 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

