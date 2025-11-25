Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:50
Helena Lučivňáková

Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD) Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD) 19. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény? CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény? 18. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? 6. 11. 2025 18:00
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD) Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD) 4. 11. 2025 18:00
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD) HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD) 28. 10. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia? 27. 10. 2025 18:00
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou) 17. 10. 2025 17:00
„Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) „Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD) 10. 10. 2025 18:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD “Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD 9. 10. 2025 18:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends “Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends 8. 10. 2025 18:00

Hoci má Maťo len 50 kíl a jeho súper približne o desať viac, vôbec sa tým nenecháva zastrašiť a na zápas vo Fight Night Challenge 10 si verí.

V novej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s Maťom z Leopoldova, ktorý sa už o pár dní postaví do ringu na Fight Night Challenge 10. Jeho súperom bude Šmolki z 13K.

Maťo vysvetľuje, ako sa vôbec dostal k myšlienke ísť do Fight Night Challenge, hoci nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti s bojovými športmi. Otvorene hovorí o tom, ako prebieha jeho príprava, čo je preňho najťažšie a ako sa psychicky cíti pár dní pred zápasom.

Reč prišla aj na jeho súpera Šmolkiho – ako ho vníma a či ho rešpektuje. Maťo opísal svoj gameplan, vlastné limity a aj to, v akom štýle chce nastúpiť do ringu. Prezradil tiež, ako bude vyzerať jeho nástupová show a kto stojí v jeho tíme.

Keďže Fight Night Challenge sleduje od úplného začiatku, priznal, že vždy fandil Flexkingovi a nebude to inak ani teraz. Porozprával aj o tom, na ktorý ďalší zápas z fightcardy Fight Night Challenge 10 sa osobne najviac teší.

Mišo sa Maťa pýtal aj na veci mimo ringu. Otvorene hovoril o tom, prečo ho kedysi vyhodili zo školy, čo ho k tomu viedlo a či by sa tam niekedy vrátil. Dotkli sa aj jeho hudobnej kariéry – kde sa vidí, čo plánuje ďalej a čo bude robiť, ak by mu hudba predsa len nevyšla podľa predstáv.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
dnes o 10:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Storky
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Lifestyle news
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní pred 3 hodinami
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let dnes o 15:36
Speváčka Lizzo otvorene o chudnutí: Odmietla Ozempic a prehovorila o depresii a izolácii dnes o 14:13
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev dnes o 12:48
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok dnes o 12:06
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky dnes o 11:39
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii dnes o 10:52
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách dnes o 10:04
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu dnes o 09:14
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách včera o 16:38
Spravodajstvo
Počasie Vláda Roberta Fica Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Veľká zmena pre podnikateľov: Systém eKasa prejde viacerými úpravami
pred 30 minútami
ZOZNAM: Ryanair spustí nové linky z Bratislavy. Dostaneš sa do populárnych turistických destinácií
pred 38 minútami
Lekári vyberajú poplatky, ktoré nemajú oporu v zákone. Štát chystá prehľadný zoznam povolených úhrad
pred hodinou

Viac z Rozhovory

Všetko
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
28. 10. 2025 18:00
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
4. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
6. 11. 2025 18:00
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
17. 10. 2025 17:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
9. 10. 2025 18:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
dnes o 10:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 2 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
pred 3 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
pred 2 hodinami
Hoci má Maťo len 50 kíl a jeho súper približne o desať viac, vôbec sa tým nenecháva zastrašiť a na zápas vo Fight Night Challenge 10 si verí.
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 3 hodinami
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní
pred 3 hodinami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 3 hodinami
Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným
PR správa
Tebe dobré ceny, iným dobro. Giving Friday mení výhodné nákupy v dm na pomoc iným
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
včera o 11:28
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
Odporúčané
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
včera o 14:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 2 dňami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia