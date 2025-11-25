Hoci má Maťo len 50 kíl a jeho súper približne o desať viac, vôbec sa tým nenecháva zastrašiť a na zápas vo Fight Night Challenge 10 si verí.
V novej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s Maťom z Leopoldova, ktorý sa už o pár dní postaví do ringu na Fight Night Challenge 10. Jeho súperom bude Šmolki z 13K.
Maťo vysvetľuje, ako sa vôbec dostal k myšlienke ísť do Fight Night Challenge, hoci nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti s bojovými športmi. Otvorene hovorí o tom, ako prebieha jeho príprava, čo je preňho najťažšie a ako sa psychicky cíti pár dní pred zápasom.
Reč prišla aj na jeho súpera Šmolkiho – ako ho vníma a či ho rešpektuje. Maťo opísal svoj gameplan, vlastné limity a aj to, v akom štýle chce nastúpiť do ringu. Prezradil tiež, ako bude vyzerať jeho nástupová show a kto stojí v jeho tíme.
Keďže Fight Night Challenge sleduje od úplného začiatku, priznal, že vždy fandil Flexkingovi a nebude to inak ani teraz. Porozprával aj o tom, na ktorý ďalší zápas z fightcardy Fight Night Challenge 10 sa osobne najviac teší.
Mišo sa Maťa pýtal aj na veci mimo ringu. Otvorene hovoril o tom, prečo ho kedysi vyhodili zo školy, čo ho k tomu viedlo a či by sa tam niekedy vrátil. Dotkli sa aj jeho hudobnej kariéry – kde sa vidí, čo plánuje ďalej a čo bude robiť, ak by mu hudba predsa len nevyšla podľa predstáv.