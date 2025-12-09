Sú na statku kamery zapnuté 24/7?
Marek Fašiang a Martin Bagar sú neodmysliteľnou súčasťou reality šou Farma. Zatiaľ čo Marek sprevádza súťažiacich duelmi a dianím na statku ako moderátor, Martin dozerá na plnenie úloh a starostlivosť o zvieratá ako hospodár.
Dvojica prijala pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, kde odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov. Tých zaujímali nielen otázky z natáčania Farmy, ale pýtali sa aj na ich názory na ženy či školské časy.
V rozhovore prezradili informácie zo zákulisia. Sú na statku kamery zapnuté naozaj 24/7 a prečo je aktuálna Farma oveľa luxusnejšia a komfortnejšia než prvé série? Marek musel odpovedať na to, ako si hneď na začiatku dokázal zapamätať mená všetkých účastníkov a či si vie predstaviť, že by sa ocitol koži súťažiaceho. Fanúšikov zaujímalo aj to, či sa im niekedy páčila nejaká farmárka a či Martin ochutnal povestné placky, ktoré si farmári pripravujú. Dvojica si zaspomínala aj na časy, kedy mali prvú frajerku a Martin prezradil, ktoré hospodárske zviera má najradšej.
V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, čo je podľa Mareka a Martina najväčší „red flag“ na ženách a či považujú neveru za dôvod na rozchod. Prezradili tiež svoj úprimný názor na Dorotu a zamysleli sa nad tým, prečo je česká verzia Farmy tak hejtovaná oproti tej slovenskej.
Martin odpovedal na citlivú otázku, či mu nie je ľúto jesť zvieratá, o ktoré sa dlho staral a či sa vždy chcel živiť ako hospodár. Dozvieš sa aj to, aké mali známky na strednej škole, kam chodí Marek najradšej na kávu v Bratislave a ako dlho v skutočnosti trvajú duely.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.